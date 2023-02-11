11 Şubat 2023, Cumartesi
Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu! Vatandaşlarla kucaklaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık 2 deprem sonrası Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Depremzedelerin çadırlarını ziyaret eden Başkan Erdoğan, burada vatandaşlarla kucaklaştı.
Giriş Tarihi: 11.02.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 18:44
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