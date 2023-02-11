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Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu! Vatandaşlarla kucaklaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık 2 deprem sonrası Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Depremzedelerin çadırlarını ziyaret eden Başkan Erdoğan, burada vatandaşlarla kucaklaştı.

Giriş Tarihi: 11.02.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 18:44
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Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu! Vatandaşlarla kucaklaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Şanlıurfa'da, bu şehirde görevlendirilen bakanlardan brifing aldı, Turgut Özal Parkı'nda kurulan çadır kentteki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu! Vatandaşlarla kucaklaştı

Millet olarak tarihin en büyük afetlerinden birini yaşadıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem, 10 ilimizde maalesef çok ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtı. Şu ana kadarki tespitlere göre 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu depremlerde 80 bin 104 insanımız da yaralı olarak kurtuldu. Şanlıurfa'da ise 19'u tamamen yıkık olmak üzere oturulamaz hale gelen 164 binada diğer şehirlerden yaralı olarak gelenlerle beraber 335 vatandaşımız maalesef şehadete yürüdü. 5 bin 752 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtulmayı başardı." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu! Vatandaşlarla kucaklaştı

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

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Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu! Vatandaşlarla kucaklaştı

"Asrın felaketi olarak tarif edilen bu büyük deprem toplamda 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometrelik bir alanda yıkım etkisi yapmıştır. Böylesine geniş bir alanda ve bu kadar çok nüfusu etkileyen bir deprem, dünyada eşine az rastlanır bir felakettir. Dünyanın önde gelen deprem uzmanlarını dahi dehşete düşüren bu felaketin derin izlerini, yıkım yaşayan illerimizde tüm çıplaklığıyla görmek mümkündür. Bu felaketin yıkım etkisinin Cumhuriyet dönemindeki 1939 Erzincan ve 1999 Marmara depremlerinden bile katbekat fazla olduğu ortadadır. Deprem anından itibaren devletimizi tüm kurumlarıyla, personeliyle, araç gereciyle harekete geçirdik.

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Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu! Vatandaşlarla kucaklaştı

Afet çalışmalarıyla görevli kurumlarımızın yanı sıra bakanlıklarımızın tüm birimlerini, polisi, askeri, jandarmasıyla güvenlik güçlerimizin tamamını hemen bölgeye yönlendirdik. Bakanlarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, resmi kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ilk günden itibaren canla başla çalışıyor. Bu süreçte afetin büyüklüğünün ve çetin kış şartlarının getirdiği zorluklar sebebiyle insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Ancak hiçbir engelin, bizi vatandaşımızın yardımına koşmaktan alıkoymasına izin vermedik. Elbette kimi alanlarda bazı gecikmeler, aksaklıklar yaşanmıştır ama devletimizin depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak için verdiği samimi mücadeleyi kimse inkar edemez."