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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Lise sınavları son dakika: 2021 Lise sınavları ertelendi mi, ne zaman? Online, yüz yüze... Lise sınavları son dakika: 2021 Lise sınavları ertelendi mi, ne zaman? Online, yüz yüze...
2021 Lise sınavları ertelendi mi, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liseler hakkında son dakika açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk, sınavların ertelenmesine yönelik iddialara açıklık getirdi. Geçtiğimiz günlerde okul ve lise sınavlar ile ilgili karar açıklanmıştı. Milyonlarca öğrenci ve veli sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, 2021 Lise sınavları ertelendi mi, ne zaman? Online, yüz yüze...
Giriş Tarihi: 23.02.2021 21:58 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 21:58
2021 Lise sınavları ertelendi mi, ne zaman? Online, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okul ve lise sınavları için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Veliler ve öğrenciler MEB tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Lise sınavları hakkında uygulanacak takvim geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Öğrencilerin sınavların iptal ya da ertelenmesi konusundaki beklentileri sürüyor. İşte, 2021 Lise sınavları ertelendi mi, ne zaman? Online, yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR SINAVLAR İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan milyonlarca öğrenciye seslendi ve yüz yüze sınavlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, günlerdir merak konusu olan lise sınavları iptal mi olacak, ertelendi mi sorusuna yanıt verdi ve konuya son noktayı koydu.
"ÖĞRENCİLERİMİZİN YARIYA YAKINI SINAVLARINI TAMAMLADI"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin yüzde 40'ının yüz yüze sınavlarının tamamlandığına işaret ederek, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter'dan liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların 1 Mart'tan itibaren başlatılmasına ilişkin öğrencilere hitaben paylaşımda bulundu.
Açıklamasına, "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum." sözleriyle başlayan Selçuk, salgın döneminde kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle beraber oluşturduklarını, salgının seyrini günlük izlediklerini, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirtti.