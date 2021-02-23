Lise sınavları son dakika: 2021 Lise sınavları ertelendi mi, ne zaman? Online, yüz yüze...

2021 Lise sınavları ertelendi mi, ne zaman? Online, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okul ve lise sınavları için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Veliler ve öğrenciler MEB tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Lise sınavları hakkında uygulanacak takvim geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Öğrencilerin sınavların iptal ya da ertelenmesi konusundaki beklentileri sürüyor. İşte, 2021 Lise sınavları ertelendi mi, ne zaman? Online, yüz yüze...