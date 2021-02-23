"Dikkat çeken 12 il" Hafta sonu ve hafta içi yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Ve sonunda duyurdu...

Hafta sonu ve hafta içi yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip edilirken, ardı ardına açıklamalar geliyor. 1 Mart'ta başlaması beklenen normalleşme için kriterler belli olmaya başladı. Şimdilik sadece 4 il "düşük risk" kategorisinde bulunuyor. 100 binde 100 vaka sayısını geçen 12 il ise gevşeme için biraz daha bekleyecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar neticesinde risk durumunda bulunan 12 il belirlendi. Hangi illerin öncelikli olarak kısıtlamaya tabi tutulacağı ise merak ediliyor.