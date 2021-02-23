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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri "Dikkat çeken 12 il" Hafta sonu ve hafta içi yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Ve sonunda duyurdu... "Dikkat çeken 12 il" Hafta sonu ve hafta içi yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Ve sonunda duyurdu...
Hafta sonu ve hafta içi yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni gelişme herkesi ilgilendiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamanın kalkabileceği 4 il ve sürecin kalkmasının zor olduğu 12 ili duyurdu. Kabine toplantısı sonrasında 1 Mart'ta normalleşmenin adımlarının atılması bekleniyor. 100 binde 100 vaka sayısını geçen 12 il ise gevşeme için biraz daha bekleyecek. Tüm açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 17:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 17:59
Hafta sonu ve hafta içi yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip edilirken, ardı ardına açıklamalar geliyor. 1 Mart'ta başlaması beklenen normalleşme için kriterler belli olmaya başladı. Şimdilik sadece 4 il "düşük risk" kategorisinde bulunuyor. 100 binde 100 vaka sayısını geçen 12 il ise gevşeme için biraz daha bekleyecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar neticesinde risk durumunda bulunan 12 il belirlendi. Hangi illerin öncelikli olarak kısıtlamaya tabi tutulacağı ise merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 1 Mart'ta başlaması planlanan kademeli normalleşme kriterlerine şimdilik sadece 4 il uyuyor. 100 binde 100 vaka sayısını geçen 12 il ise gevşeme için biraz daha bekleyecek.
Koronavirüsle mücadelede 1 Mart'tan itibaren yeni döneme geçiliyor. Buna göre, illerin pandemi seviyesini gösteren 'düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli' kategorilerine geçiş kriterleri oluşturulacak.
100 binde 10'un altındaki iller 'düşük riskli', 11-35 arası 'orta riskli', 36-100 arası 'yüksek riskli', 100'ün üstündeki iller ise 'çok yüksek riskli' sayılacak. Bu iller haritada sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösterilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı 7 günlük vaka sayılarına bakıldığında "düşük riskli" kategorisinde şimdilik 4 il bulunuyor. Bunlar 100 binde 3,21 ile Hakkari, 3,91 ile Şırnak, 8,51 ile Muş ve 8,71 ile Batman.