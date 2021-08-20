21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Beklenen açıklama: Kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri geliyor mu?
Son dakika... Kapanma olacak mı? Türkiye'de vaka sayısında görülen artış sonrası kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Konu ile ilgili beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamaların yeniden olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri geliyor mu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.08.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 12:44
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