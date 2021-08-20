Beklenen açıklama: Kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri geliyor mu?

Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Amerika'nın en az 1 doz aşı olan 18 yaş üstü aşılanmış kişileri geçtiğini vurgulayan Koca, "Aşılamada bir sorun yok. Bu anlamda vatandaşımız bugüne kadar çocuklarına yüzde 98 oranında 13 farklı aşıyı yaptırabildi. Bu anlamda bir direnç görmüyoruz. Biz yeter ki vatandaşımıza anlatalım. Ayağına gidelim. Vatandaşımızın bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum. Ve her geçen gün bu oranlarımız artıyor. Gördüğünüz gibi 1 milyona yakın aşı yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.