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Haberler Galeri Beklenen açıklama: Kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri geliyor mu?

Beklenen açıklama: Kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri geliyor mu?

Son dakika... Kapanma olacak mı? Türkiye'de vaka sayısında görülen artış sonrası kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Konu ile ilgili beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamaların yeniden olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri geliyor mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.08.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 12:44
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Beklenen açıklama: Kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri geliyor mu?

Tam kapanma olacak mı? Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı 19.320 olarak açıklandı. Bayram sonrası vaka sayısında artış yaşanmasının ardından kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Kovid-19 kısıtlamaları" hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Peki, kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri geliyor mu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen açıklama: Kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri geliyor mu?

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması ile ilgili "Okulların kapatılması yeni dönemde gündemimizde yok" dedi. Bu açıklamaların ardından yeni dönemde herhangi bir kısıtlamanın olmayacağı öğrenildi.

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Beklenen açıklama: Kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri geliyor mu?

"ŞU AN DELTA VARYANTI TÜRKİYE'DE YÜZDE 90'I GEÇTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Aşı konusunda bir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Koca, "Aşının etkili olduğunu görüyoruz. Her geçen gün aşılamanın da yoğun bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Şu son 1 aylık zaman diliminde dünyada, genelde ise ilk 3 ülke içinde nüfus başına aşının yapılabilir olduğu kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman üçüncü ülke olduk" dedi.

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Beklenen açıklama: Kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri geliyor mu?

Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Amerika'nın en az 1 doz aşı olan 18 yaş üstü aşılanmış kişileri geçtiğini vurgulayan Koca, "Aşılamada bir sorun yok. Bu anlamda vatandaşımız bugüne kadar çocuklarına yüzde 98 oranında 13 farklı aşıyı yaptırabildi. Bu anlamda bir direnç görmüyoruz. Biz yeter ki vatandaşımıza anlatalım. Ayağına gidelim. Vatandaşımızın bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum. Ve her geçen gün bu oranlarımız artıyor. Gördüğünüz gibi 1 milyona yakın aşı yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Beklenen açıklama: Kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri geliyor mu?

"DELTA VARYANTI TÜRKİYE'DE YÜZDE 90'I GEÇTİ"

Delta varyantının her geçen gün yoğunlaştığını bildiren Bakan Koca, "Vaka sayılarımız, hareketliliğin çok artması ve tedbirlere uyumun azalmasından dolayı artıyor. Varyant değişikliği söz konusu. Şu an Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti. Delta Plus'ta giderek artmaya başlıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın daha da yoğunlaştığı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.