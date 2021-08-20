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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 DGS taban puan, kontenjan, başarı sıralaması açıklandı mı?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 DGS sınavı 11 Temmuz'da gerçekleştirilmiş, sonuçlar ise 11 Ağustos'ta açıklanmıştı. DGS puanlarını öğrenen öğrenciler şimdi ise tercih dönemini beklemeye başladı. Lisans programlarına geçiş yapabilmek için heyecan içinde olan öğrenciler, tercihlerin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 DGS taban puan, kontenjan, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.08.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 15:20
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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 DGS taban puan, kontenjan, başarı sıralaması açıklandı mı?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 DGS yerleştirmeleri ne zaman? ÖSYM tarafından ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. Şimdi ise sıra tercihlerde. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 DGS taban puan, kontenjan, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte haberin detayları...

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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 DGS taban puan, kontenjan, başarı sıralaması açıklandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 DGS tercih takvimi henüz açıklanmadı. YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından DGS tercihlerinin başlaması bekleniyor. İlerleyen günlerde yayımlanacak DGS tercih kılavuzu ile merak edilen sorular yanıt bulacak.

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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 DGS taban puan, kontenjan, başarı sıralaması açıklandı mı?

2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 DGS taban puan, kontenjan, başarı sıralaması açıklandı mı?

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 DGS taban puan, kontenjan, başarı sıralaması açıklandı mı?

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.