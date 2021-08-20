21 Ağustos 2021, Cumartesi
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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 DGS taban puan, kontenjan, başarı sıralaması açıklandı mı?
DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 DGS sınavı 11 Temmuz'da gerçekleştirilmiş, sonuçlar ise 11 Ağustos'ta açıklanmıştı. DGS puanlarını öğrenen öğrenciler şimdi ise tercih dönemini beklemeye başladı. Lisans programlarına geçiş yapabilmek için heyecan içinde olan öğrenciler, tercihlerin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 DGS taban puan, kontenjan, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 20.08.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 15:20
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