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Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

2019 bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçi olmak için sınava giren binlerce kişi bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan bekçilik mülakatlarının tamamlanmasının ardından gözler EGM duyurularına çevrildi. pa.edu.tr adresinden açıklanacak bekçilik mülakat sonuçları için nefesler tutuldu. Bekçi adaylarının alacağı puanda sözlü sınav sonuçları büyük önem taşıyor. Sözlü sınav puanının yüzde 50'si toplam puana eklenecek. İşte, 2019 bekçilik mülakat sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 25.11.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 20:57
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Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 bekçilik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EGM tarafından yapılan bekçilik alım sürecinde sona gelindi. Yazılı sınavların yapılmasının ardından 12 Ekim tarihinde de sözlü mülakatlar tamamlanmıştı. Kasım ayının sonu geldi ve bekçilik mülakat sonuçları için adaylar yoğun bir araştırma yapmaya başladı. pa.edu.tr adresinden duyurulacak bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar!

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Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

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Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

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Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

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Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.