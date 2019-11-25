Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 bekçilik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EGM tarafından yapılan bekçilik alım sürecinde sona gelindi. Yazılı sınavların yapılmasının ardından 12 Ekim tarihinde de sözlü mülakatlar tamamlanmıştı. Kasım ayının sonu geldi ve bekçilik mülakat sonuçları için adaylar yoğun bir araştırma yapmaya başladı. pa.edu.tr adresinden duyurulacak bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar!