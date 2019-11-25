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Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
2019 bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçi olmak için sınava giren binlerce kişi bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan bekçilik mülakatlarının tamamlanmasının ardından gözler EGM duyurularına çevrildi. pa.edu.tr adresinden açıklanacak bekçilik mülakat sonuçları için nefesler tutuldu. Bekçi adaylarının alacağı puanda sözlü sınav sonuçları büyük önem taşıyor. Sözlü sınav puanının yüzde 50'si toplam puana eklenecek. İşte, 2019 bekçilik mülakat sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…
Giriş Tarihi: 25.11.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 20:57
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Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
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Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
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Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
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Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
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Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?