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Haberler Galeri Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?

Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye'de geçtiğimiz aylarda günlük vaka sayısı 1000'in altına düşmüştü. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde vaka sayısında artıl görüldü. Corona virüsü salgınında toplam test sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Bugünkü vaka sayısını merak eden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 13:32
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Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?

Son dakika... Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler neler? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki corona virüsü salgınına ilişkin son gelişmeler aktarılıyor. Çalışmaların titizlikle yürütüldüğü pandemi sürecine Türkiye'de toplam vaka sayısı 198 bin 613 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 200 bine yaklaştı. Bugünkü vaka sayısını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs salgınında son durum nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?

30 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU YAYINLANDI MI?

Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler Sağlık Bakanlığı tarafından aktarılıyor. 30 Haziran koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Bugünkü tablonun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

GÜNLÜK TABLO İÇİN TIKLAYIN

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Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?

TÜRKİYE'DE VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 198.613 oldu. Corona virüsü nedeniyle 5.115 kişi hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.018, toplam entube hasta sayısı 375 olarak açıklanırken, 171.809 hastanın iyileştiği bildirildi.

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

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Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 14 test yapıldı, 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.

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Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?

Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, vaka sayısı 198 bin 613, vefat sayısı 5 bin 115 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1018, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı ise 171 bin 809 oldu.