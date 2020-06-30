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Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?
Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye'de geçtiğimiz aylarda günlük vaka sayısı 1000'in altına düşmüştü. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde vaka sayısında artıl görüldü. Corona virüsü salgınında toplam test sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Bugünkü vaka sayısını merak eden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.06.2020 13:24Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 13:32