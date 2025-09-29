29 Eylül 2025, Pazartesi
Başkan Erdoğan'ın BM'de dünyaya gösterdiği Gazze fotoğraflarına engel olmak istediler! Arka planını A Haber'de anlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde yaşananların arka planını Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında anlattı. Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan'ın gösterdiği Gazze fotoğraflarının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sokulmamaya ve engellenmeye çalışıldığını belirtti.
Giriş Tarihi: 29.09.2025 12:12 Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 12:12