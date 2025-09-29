Başkan Erdoğan’ın BM’de dünyaya gösterdiği Gazze fotoğraflarına engel olmak istediler! Arka planını A Haber’de anlattı

2026'DA NATO ZİRVESİ TÜRKİYE'DE OLACAK

Tabii ki stratejik konular konuşulduğunda Suriye, F-35, F-16 ve tabii ki Ruhban Okulu dahil olmak üzere, Halkbank dosyası dahil olmak üzere bizim söylediklerimiz var, onların karşı argümanları var ve özel olarak oluşturulmuş ekipler aracılığıyla bundan sonra atılacak adımlarla ilgili de yeni gelişmeler bekleyeceğiz. Bunun da sonuçlarını bugünden yarına değil ama Sayın Cumhurbaşkanının ifadesiyle bir görüşmede tüm meseleleri halletmek mümkün değil ama bir çözüm iradesinin ortaya konulmuş olması, bir perspektifin ortaya konulmuş olması önemli. 2026'da NATO zirvesi Türkiye'de olacak, Ankara'da olacak. NATO'nun devlet ve hükümet başkanları gelecek, elbette Amerikan Başkanı da gelecek. Hadi buradan açıklayalım, çok büyük olasılıkla Başkan Trump NATO zirvesinden önce resmi bir ziyaret için de Ankara'ya gelmiş olacak. Bunlar önemli hususlar yani. O yüzden başladığınız işi takip etmenizin önemi çok büyük.