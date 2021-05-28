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Başkan Erdoğan’ın 27 yıl önce hayali kurduğu büyük gün! İşte o dönem Taksim Camii manşetleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken hayalini kurduğu ve büyük sabırla beklediği o gün geldi. 27 yıl önce kurulan hayal gerçek oldu ve Taksim'de cami yapıldı. Heyecanla beklenen proje yıllar içinde birçok karşı çıkışlara ve engellemelere maruz kalırken, gazetelerin attığı kalın puntolu manşetler de tekrar akıllara geldi. İşte geçmişten günümüze Taksim Camii manşetleri...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 15:01
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Başkan Erdoğan’ın 27 yıl önce hayali kurduğu büyük gün! İşte o dönem Taksim Camii manşetleri

Beyoğlu'nda yarım asırlık hayal gerçek oluyor. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cuma namazının ardından açıldı.

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Başkan Erdoğan’ın 27 yıl önce hayali kurduğu büyük gün! İşte o dönem Taksim Camii manşetleri

Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camisi 2 bin 482 metrekarelik alanda inşa edildi. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin, kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

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Başkan Erdoğan’ın 27 yıl önce hayali kurduğu büyük gün! İşte o dönem Taksim Camii manşetleri

Taksim'e Camii projesi yıllar boyunca medyanın ve siyasetin ilgi gösterdiği konulardan biri oldu. Taksim Camii hakkında gerçekleştirilen ve tarih olan tartışmalar, manşetler ve karşı çıkışlar da anı olarak geçmişte kaldı.

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Başkan Erdoğan’ın 27 yıl önce hayali kurduğu büyük gün! İşte o dönem Taksim Camii manşetleri

İŞTE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TAKSİM CAMİİ MANŞETLERİ

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Başkan Erdoğan’ın 27 yıl önce hayali kurduğu büyük gün! İşte o dönem Taksim Camii manşetleri