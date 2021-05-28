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KPSS başvuru kılavuzu 2021: ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

KPSS başvuru kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. KPSS başvuru heyecanı yaşayan adaylar, başvuru kılavuzu ve sınav ile ilgili detayları araştırıyor. KPSS sınavına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Kamuya yapılacak personel atamasında kullanılan puanları belirlemek için gerçekleştirilen KPSS için süreç başlıyor. Peki, ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? İşte 2021 KPSS başvuru kılavuzu...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 10:22
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KPSS başvuru kılavuzu 2021: ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

KPSS başvuru kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Bugün başlayacak başvuru işlemlerinin detaylarını merak eden vatandaşlar, başvuru süreci ve sınav takvimi ile ilgili detayları araştırıyor. Sınava ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? İşte 2021 KPSS başvuru kılavuzu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS başvuru kılavuzu 2021: ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. 2021 Lisans KPSS başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular, kılavuzda yer alan bilgilere göre gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

BAŞVURU KILAVUZU BU SAYFADA YER ALACAK

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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KPSS başvuru kılavuzu 2021: ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

KPSS SINAV ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

2021 Lisans KPSS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için, sınav ücreti de belli olmadı. Gün içerisinde sınav ücreti konusunda açıklama gelecek. KPSS ücreti belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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KPSS başvuru kılavuzu 2021: ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

KPSS başvuru ücretleri şu bankalara yatırılacak:

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC' den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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KPSS başvuru kılavuzu 2021: ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler