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KPSS başvuru kılavuzu 2021: ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?
KPSS başvuru kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. KPSS başvuru heyecanı yaşayan adaylar, başvuru kılavuzu ve sınav ile ilgili detayları araştırıyor. KPSS sınavına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Kamuya yapılacak personel atamasında kullanılan puanları belirlemek için gerçekleştirilen KPSS için süreç başlıyor. Peki, ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? İşte 2021 KPSS başvuru kılavuzu...
Giriş Tarihi: 28.05.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 10:22
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