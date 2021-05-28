Beklenen açıklama: Maske ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Vaka sayısındaki düşüş ve aşılama sürecinin başlaması ile birlikte gözler maskelerin kalkacağı tarihe çevrildi. Bilim Kurulu üyesi tarafından maske ile ilgili açıklama geldi. Peki, maske ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.05.2021
13:29 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
13:29
Maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek? Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürüyor. 1 Haziran'dan sonra normalleşme süreci için hazırlıklar sürerken, en çok merak edilenlerden biri de maske zorunluluğu oldu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, maske ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...
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MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, maske takma zorunluluğu ile ilgili kulislerde dolaşan bilgiye göre, sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanların artık maskesiz oturabileceği ya da dolaşabilek. Maske ile ilgili kararların Kabine Toplantısı'nın açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Milliyet'in haberine göre; Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Genel Sekreteri ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sanal olarak gerçekleştirilen "İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi" öncesi Kovid-19 salgınındaki gidişat ile ilgili bilgi verdi. İngiltere, ABD ve İsrail'deki aşılama çalışmalar sayesinde bu ülkelerde vaka ve ölüm sayılarının büyük oranda azaldığını, salgının kontrol altına alındığını da dile getiren Prof. Dr. Yavuz şunları söyledi:
'MASKELERİ ÇIKARIRIZ!'
"MRNA aşılarının tek dozuyla hastalığı yüzde 70, ölümleri ve hastane yatışını yüzde 80, iki doz uygulandığında hastalığı yüzde 90, ölüm ve hastane yatışlarını yüzde 95 azalttığını biliyoruz. Ülkemizde de söylendiği gibi 120 milyon doz mRNA aşısı gelmesi halinde, yaz döneminde yapılacak yoğun aşılamalarla ekim ayı gibi bu hastalığı tamamen kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz.
Kovid-19 aşıyla engellenebilen bir hastalık haline geldi. Yeterli aşılama yapabilen ülkelerde enfeksiyonun ve ölümlerin belirgin olarak azaldığını görüyoruz. Toplumun yüzde 70'inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklık oluşturulduğunda maske takılması gerekmeyecek.
Ancak bu hastalığın ortadan kalkmayacağını, grip gibi bir hastalık haline geleceğini, belli aralarla aşıların tekrarlanacağını öngörüyoruz. Ancak şu aşamada kısıtlamalar gevşetildiği anda vaka sayılarının artması kaçınılmaz olacak."