Beklenen açıklama: Maske ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

Maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek? Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürüyor. 1 Haziran'dan sonra normalleşme süreci için hazırlıklar sürerken, en çok merak edilenlerden biri de maske zorunluluğu oldu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, maske ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...