Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi reçelin tadı değişiyor! Artık lezzeti farklı olacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca görüşe açılan tebliğ taslağına göre, bir kilogram reçelde kullanılacak meyve püresi miktarı en az 450 gram olacak. Ürünlerin ne kadar meyveyle hazırlandığı etikette belirtilirken, gıda işletmecilerine yeni düzenlemeye uyum için 31 Aralık 2027'ye kadar süre tanınacak.

Bakanlıkça hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğ Taslağı", kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu. Düzenlemeyle söz konusu ürünlere ilişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifi dikkate alınarak yapılan değişikliklerin mevzuata yansıtılması amaçlandı.

Bu kapsamda, tanımlar bölümünde değişiklik yapılırken turunçgil reçeli hariç diğer reçeller için "marmelat" teriminin kullanılması uygun bulundu. "Jöle marmelatı" tanımı, sadece turunçgil marmelatı için olacak şekilde düzenlendi.

ÜRÜN ÇEŞİDİNE GÖRE MEYVE MİKTARI ARTACAK Marmelatın tanımı "turunçgil marmelatı" olarak değiştirilerek geleneksel marmelat tanımı korundu. Toplam şeker içeriğine ilişkin madde ise etiketleme mevzuatıyla düzenlendiğinden kaldırıldı. Taslağın yürürlüğe girmesi hâlinde reçel için bir kilogramda kullanılacak meyve püresi miktarı 450 gramdan az olmayacak. Kırmızı frenk üzümü, kuş üvezi, yabani iğde, siyah frenk üzümü, kuşburnu ve ayvada meyve miktarı 250 gramdan 350 grama, zencefilde 150 gramdan 180 grama, kaju elmalarında 160 gramdan 230 grama ve çarkıfelek meyvesinde ise 60 gramdan 80 grama yükseltilecek.

Ekstra reçelde ise kilogram başına kullanılacak meyve püresi miktarı 500 gramdan az olmayacak. Geleneksel marmelat üretiminde kullanılan püre miktarı en az 450 gram, tatlandırılmış kestane püresinde kestane miktarı ise en az 380 gram olacak.

2027 SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ Tüketicilere, ürünlerin etiketlerinde meyve oranları hakkında bilgi verilecek. Buna göre, ürünün ne kadar meyveyle hazırlandığına ilişkin bilginin ürün adıyla aynı yüzeyde ve kolayca görülebilecek şekilde etikette yer alması zorunlu olacak. Turunçgil marmeladında da turunçgil meyvesinin adı belirtilerek ürün adı yazılabilecek. Ürün adı, ham maddelerin azalan ağırlıklarına göre meyve ya da meyvelerin adlarıyla desteklenebilecek.