Teröristin olduğu her yer hedef! Başkan Erdoğan sinyali verdi: Mehmetçik hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'ye kara harekâtı olacak mı?" sorusuna, "Karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz" yanıtını vermesinin ardından bölgede teyakkuza geçildi. Terör hedeflerine yönelik harekât sinyalini vermesinin ardından Mehmetçik de Suriye'nin kuzeyine 5. kara harekâtı için hazır konuma geçti.

Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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