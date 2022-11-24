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Teröristin olduğu her yer hedef! Başkan Erdoğan sinyali verdi: Mehmetçik hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'ye kara harekâtı olacak mı?" sorusuna, "Karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz" yanıtını vermesinin ardından bölgede teyakkuza geçildi. Terör hedeflerine yönelik harekât sinyalini vermesinin ardından Mehmetçik de Suriye'nin kuzeyine 5. kara harekâtı için hazır konuma geçti.

Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:26
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Teröristin olduğu her yer hedef! Başkan Erdoğan sinyali verdi: Mehmetçik hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki terör hedeflerine yönelik kara harekâtı sinyalini vermesinin ardından bölgede hazırlıklar başladı. Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı ile TSK tarafından çevrelenen PKK/YPG'li teröristler Pençe- Kılıç Harekâtı ile köşeye sıkıştırıldı.

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Teröristin olduğu her yer hedef! Başkan Erdoğan sinyali verdi: Mehmetçik hazır

Bölgede bulunan Milli Suriye Ordusu askerlerinde de kara harekâtı için hazırlıklar başladı. Bölgede son günlerde yapılan toplantılarda operasyonun detayları konuşulmaya başlandı.

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Teröristin olduğu her yer hedef! Başkan Erdoğan sinyali verdi: Mehmetçik hazır

TSK ve Milli Suriye Ordusu'nun ilk hedefi güvenli bölgelere saldırıların gerçekleştiği Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn el-Arab bölgesi olacak.

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Teröristin olduğu her yer hedef! Başkan Erdoğan sinyali verdi: Mehmetçik hazır

Suriye'nin kuzeyinde daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekâtı düzenleyen TSK, Pençe Kılıç Harekâtı'nın kara bölümü başlarsa Suriye'nin kuzeyinde 5. kara harekâtını başlatmış olacak.

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Teröristin olduğu her yer hedef! Başkan Erdoğan sinyali verdi: Mehmetçik hazır

TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA
Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe Kılıç Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Haseke'ye bağlı Kamışlı, Derbesiye ve Tel Temir kentlerinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini vuruyor.