Devlet verdiği sözü tuttu! Kağıthane’de kentsel dönüşüm çalışmaları bitti! Hak sahiplerine teslim edildi

VATANDAŞIN TAVRI KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYOR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kağıthane İlçemiz Yahya Kemal mahallemizin tarihi günü. Sizlerle bu riskli alanda yapılan istişareler ve sizin desteğinizle alınan karar çok önemli. Kentsel dönüşümle ilgili riskli alanlarda hemşehrilerimizin duruşu, kentsel dönüşümü hızlı hale getiriyor. Bütün hemşehrilerimize güçlü desteklerinden ve sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşümü bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Devletimize, hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Tedbir ve riski sıfırlamak için akılla, ilimin ışığında, istişareyle başta kentsel dönüşüm olmak üzere bütün tedbirlerimizi almalı.