Devlet verdiği sözü tuttu! Kağıthane'de kentsel dönüşüm çalışmaları bitti! Hak sahiplerine teslim edildi
Kağıthane Belediyesi, Yahya Kemal Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı. 688 daire ve 57 iş yeri; bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla noter huzurunda hak sahiplerine teslim edildi.
Giriş Tarihi: 23.11.2022
13:50 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
13:51
Kağıthane Belediyesi, Yahya Kemal Mahallesi'nde tamamladığı 688 daire ve 57 iş yerini kapsayan kentsel dönüşümü tamamlayarak, noter huzurunda yapılan çekilişle hak sahiplerine mülkleri teslim etti.
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DÜZCE'DE KONUTLARIN YÜZDE 75'İ YENİLENDİ Kurum'un konuşmalarından satır başları: "Düzce'de 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem vesilesiyle hepimiz sarsıldık, etkilendik. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Depremden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlarımız deprem bölgesine giderek vatandaşlarımızın yanında yer aldılar. 37 ekibimiz hasar tespit çalışmasına başladı. Hasar tespitleri tamamlanıncaya kadar vatandaşlarımızın güvenliği için evlerine girmemeleri içi önemle rica ediyoruz. Yaralı kardeşlerimize Allah'tan şifa diliyoruz. 99 Düzce depreminden sonra başlatılan kapsamlı dönüşüm çalışmalarının olumlu sonuçlarını net şekilde görüyoruz. Düzce'deki binalarımızın yüzde 75'ini yeniledik. Görüyoruz ki Düzce depreminde hiçbir vatandaşımız hayatını kaybetmedi. Ağır hasarlı binalarımız varsa, Düzce'mizde gereken icraatları en hızlı şekilde başlatacağız.
Düzce'de hiçbir binamız yıkılmadı. Şehirlerimizi kararlılıkla depreme hazırlamaya devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin. Ülkemizin 81 ilinde yürüttüğümüz projeler var. Riskli yapıları dönüştürüyor, şehirlerimiz adeta yeniden imar ediyoruz. En süratli şekilde İstanbul geliyor. Bu şehrimizin birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Projemizi bugün nihayet erdirdik, mahallemizi örnek olacak şekilde şehircilik eserine kavuşturduk. Ödemeler Haziran 2023'te başlayacak. 15 yıl vadeyle aidat öder gibi varsa ödemelerini gerçekleştirecekler. İstanbul'u depreme karşı güçlü ve dirençli kılacağız. Biz sizlere hizmet etmek için emin olun gece gündüz çalışıyoruz. 695 bin konutun İstanbul'da dönüşümünü gerçekleştirdik
VATANDAŞIN TAVRI KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYOR İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, " Kağıthane İlçemiz Yahya Kemal mahallemizin tarihi günü. Sizlerle bu riskli alanda yapılan istişareler ve sizin desteğinizle alınan karar çok önemli. Kentsel dönüşümle ilgili riskli alanlarda hemşehrilerimizin duruşu, kentsel dönüşümü hızlı hale getiriyor. Bütün hemşehrilerimize güçlü desteklerinden ve sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşümü bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Devletimize, hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Tedbir ve riski sıfırlamak için akılla, ilimin ışığında, istişareyle başta kentsel dönüşüm olmak üzere bütün tedbirlerimizi almalı.
VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ifadeleri şu şekilde: Bugün hamdolsun verdiğimiz sözü tuttuk. Sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın bakanımız sayın valimiz hep sahadaydı, değerli komşularımızla beraberdi. 688 konut 57 iş yerini tamamlamış olduk. Yahya Kemal Mahallesi sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun. Kentsel dönüşüm yaparken tek gayemiz insanların güvenli ve huzurlu binalarda yaşamasıydı.