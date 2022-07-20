Bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? YÖK Başkanı son dakika açıkladı!

BU SENE ÜNİVERSİTE PUANLARI DÜŞER Mİ?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite taban puanlarının düşüp düşmeyeceğine yönelik yaptığı açıklamada, "Barajların kalması, üniversite puanlarının düşürülmesi veya dileyen, tercih yapma hakkı elde eden herkesin bir programa kaydolması anlamına gelmiyor. Aralarında hiçbir ilişki yok. Üniversite kontenjan sayılarının öğrenci adaylarının beklentilerini karşılayamayacak ölçüde kıt olduğu konjonktürde sınavların büyük oranda elemeye dayalı olması anlaşılabilirdir. Bugün itibarıyla ülkemizde üniversitelerimizin sayısı memnuniyet verici bir şekilde artmıştır, program sayılarımız çoğalmıştır. Sistem en yüksek sınav başarısı gösterecek adaylar için hiçbir dezavantaj vermemektedir." ifadelerini kullandı.