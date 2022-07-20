20 Temmuz 2022, Çarşamba
Bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? YÖK Başkanı son dakika açıkladı!
Üniversite taban puanları düşece mi? 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimi belrilendi. Tercih için bekleyişte olan öğrenciler, üniversite taban puanları hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de, YKS'de barajın kalkması sonrası üniversite taban puanlarının düşüp düşmeyeceği oldu. Peki, bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.07.2022 10:49
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