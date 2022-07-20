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Haberler Galeri Bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? YÖK Başkanı son dakika açıkladı!

Bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? YÖK Başkanı son dakika açıkladı!

Üniversite taban puanları düşece mi? 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimi belrilendi. Tercih için bekleyişte olan öğrenciler, üniversite taban puanları hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de, YKS'de barajın kalkması sonrası üniversite taban puanlarının düşüp düşmeyeceği oldu. Peki, bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2022 10:49
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Bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? YÖK Başkanı son dakika açıkladı!

Bu sene üniversite puanları düşer mi? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimi belirlendi. Tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler, üniversite taban puanlarının düşüp düşmeyeceğini araştırıyor. YKS'de baraj puan uygulamasının kaldırılmasının ardından üniversite taban puanları hakkında araştırmalar başladı. Konu hakkında YÖK Başkanı'ndan açıklama geldi. Peki, bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? YÖK Başkanı son dakika açıkladı!

BU SENE ÜNİVERSİTE PUANLARI DÜŞER Mİ?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite taban puanlarının düşüp düşmeyeceğine yönelik yaptığı açıklamada, "Barajların kalması, üniversite puanlarının düşürülmesi veya dileyen, tercih yapma hakkı elde eden herkesin bir programa kaydolması anlamına gelmiyor. Aralarında hiçbir ilişki yok. Üniversite kontenjan sayılarının öğrenci adaylarının beklentilerini karşılayamayacak ölçüde kıt olduğu konjonktürde sınavların büyük oranda elemeye dayalı olması anlaşılabilirdir. Bugün itibarıyla ülkemizde üniversitelerimizin sayısı memnuniyet verici bir şekilde artmıştır, program sayılarımız çoğalmıştır. Sistem en yüksek sınav başarısı gösterecek adaylar için hiçbir dezavantaj vermemektedir." ifadelerini kullandı.

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Bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? YÖK Başkanı son dakika açıkladı!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

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Bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? YÖK Başkanı son dakika açıkladı!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Bugün erişime açılan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmıştır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

ÖN BİLGİ AMAÇLI YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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Bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? YÖK Başkanı son dakika açıkladı!

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2022-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.