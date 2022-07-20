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Haberler Galeri VE AÇIKLANDI! KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama: 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir?

VE AÇIKLANDI! KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama: 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS 2022/1 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı. Kamuda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşların gerçekleştirdiği tercihlerin sonuçlarına göre, tercih yapan toplam 58 bin 967 adaydan bin 875 adayın yerleştirmesi yapıldı. 3 kontenjan ise boş kaldı. Peki, 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 10:16
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VE AÇIKLANDI! KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama: 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM tarafından KPSS 2022/1 kapsamında tercihler 30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu süreçte tercih başvurusu yapan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Peki, 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VE AÇIKLANDI! KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama: 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

KPSS 2022/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

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VE AÇIKLANDI! KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama: 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir?

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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VE AÇIKLANDI! KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama: 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILDI

* Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapıldı.

* Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanındı.

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VE AÇIKLANDI! KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama: 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir?

* Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.