HaberlerGaleriVE AÇIKLANDI! KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama: 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir?
VE AÇIKLANDI! KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama: 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir?
KPSS 2022/1 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı. Kamuda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşların gerçekleştirdiği tercihlerin sonuçlarına göre, tercih yapan toplam 58 bin 967 adaydan bin 875 adayın yerleştirmesi yapıldı. 3 kontenjan ise boş kaldı. Peki, 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı...