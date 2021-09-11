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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi ve Rami Kışlası'na ziyaret

Başkan Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi ve Rami Kışlası'na ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ni inceledi. AKM ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere kütüphane inşaatı süren Rami Kışlası'na geldi. Erdoğan'ın 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'ndaki incelemeleri sürüyor. İşte kareler...

Giriş Tarihi: 11.09.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 17:32
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Başkan Erdoğan’dan Atatürk Kültür Merkezi ve Rami Kışlası’na ziyaret

Başkan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra, Taksim'deki AKM inşaatına geldi.

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Başkan Erdoğan’dan Atatürk Kültür Merkezi ve Rami Kışlası’na ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

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Başkan Erdoğan’dan Atatürk Kültür Merkezi ve Rami Kışlası’na ziyaret

Başkan Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

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Başkan Erdoğan’dan Atatürk Kültür Merkezi ve Rami Kışlası’na ziyaret

Başkan Erdoğan, AKM'de yaklaşık 30 dakika süren incelemelerinin ardından Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'na hareket etti.

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Başkan Erdoğan’dan Atatürk Kültür Merkezi ve Rami Kışlası’na ziyaret

Erdoğan'ın 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'ndaki incelemeleri sürüyor.