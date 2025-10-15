Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a soyunma odasında tebrik!

MÜCADELEDE YAŞANANLAR...

Karşılaşma yüksek tempoda başlasa da ilk 10 dakikalık bölümde iki takım da tehlikeli pozisyon üretemedi. Ay-yıldızlılar, 14'üncü dakikada öne geçti. Abdülkerim'in uzun topluyla savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Öncesinde ofsayt bayrağı kalksa da VAR'dan gelen uyarıyla gol geçerlilik kazandı: 1-0.

Türkiye, 23'üncü dakikada Merih ile farkı 2'ye çıkarttı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde ön direkte Merih Demiral yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Türkiye, 35'inci dakikada farkı 3'e çıkarttı. Kerem'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan yerden içeri çıkarttı. İsmail'in vuruşunda Gürcistan savunması topu çizgiden çıkarttı.

Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Mücadelenin ilk yarısı Ay-yıldızlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

