İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı? Kağıthane-İstanbul Havalimanı METRO DURAKLARI!

Tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları da yerli imkânlarla hayata geçirilecek. Dünyada başta Almanya olmak üzere 5-6 ülkenin tekelinde olan sinyalizasyon sistemi, yerli ve milli hamlenin bir başka örneğini teşkil edecek. Hatta yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip araçlar kullanılacak. Mevcut 10 set trene ilave olarak kullanıma sunulacak araçlarda ilk yerli metro aracı motoru kullanılacak.