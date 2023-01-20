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İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı? Kağıthane-İstanbul Havalimanı METRO DURAKLARI!

Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat hizmete giriyor. Ulaşımı rahatlatacak olan yeni metro hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. 120 kilometre hıza kadar ulaşabilen metro ile kısa sürede Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na ulaşılabilecek. Peki, İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?" İşte, merak edilenler..

Giriş Tarihi: 20.01.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 15:57
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İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı? Kağıthane-İstanbul Havalimanı METRO DURAKLARI!

Türkiye'nin en hızlı metrosunun açılmasına sayılı günler kaldı. 8 durağın bulunduğu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek.Ulaşımı rahatlatacak olan İstanbul Havalimanı Metrosu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Peki, "Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak" İşte Kağıthane İstanbul Havalimanı metro durakları, güzergahı ve özellikleri…

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İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı? Kağıthane-İstanbul Havalimanı METRO DURAKLARI!

KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattı, 22 Ocak Pazar günü açılacak. Açılış, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

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İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı? Kağıthane-İstanbul Havalimanı METRO DURAKLARI!

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Dünya metrolarında ilk defa hayata geçirilen akıllı tünel konseptiyle yapılan İstanbul Havalimanı Metro Hattı, yangın güvenliği teknolojisi ile donatıldı.

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İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı? Kağıthane-İstanbul Havalimanı METRO DURAKLARI!

İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda ASELSAN tarafından ilk kez yerli ve milli imkânlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılacak.

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İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı? Kağıthane-İstanbul Havalimanı METRO DURAKLARI!

Tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları da yerli imkânlarla hayata geçirilecek. Dünyada başta Almanya olmak üzere 5-6 ülkenin tekelinde olan sinyalizasyon sistemi, yerli ve milli hamlenin bir başka örneğini teşkil edecek. Hatta yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip araçlar kullanılacak. Mevcut 10 set trene ilave olarak kullanıma sunulacak araçlarda ilk yerli metro aracı motoru kullanılacak.