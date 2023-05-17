İpsala Sınır Kapısı'ndaki çalışmalarda sona doğru! Tır parkı açılıyor: Gurbetçilere de hizmet verecek

Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınındaki 300 tır ve 100 küçük araç kapasiteli tır parkının gelecek ay hizmete girmesi planlanıyor. Tır parkı yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek için gurbetçilere de hizmet verecek. Gurbetçiler hem geliş hem de dönüş yolunda park alanını kullanarak konforlu seyahat etme imkanı elde edecek.

Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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