17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İpsala Sınır Kapısı'ndaki çalışmalarda sona doğru! Tır parkı açılıyor: Gurbetçilere de hizmet verecek

İpsala Sınır Kapısı'ndaki çalışmalarda sona doğru! Tır parkı açılıyor: Gurbetçilere de hizmet verecek

Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınındaki 300 tır ve 100 küçük araç kapasiteli tır parkının gelecek ay hizmete girmesi planlanıyor. Tır parkı yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek için gurbetçilere de hizmet verecek. Gurbetçiler hem geliş hem de dönüş yolunda park alanını kullanarak konforlu seyahat etme imkanı elde edecek.

Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:38
  • 1
  • 8
İpsala Sınır Kapısı’ndaki çalışmalarda sona doğru! Tır parkı açılıyor: Gurbetçilere de hizmet verecek

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2021 yılında vefat eden İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin'in adının verildiği tır parkında alt ve üst yapı çalışmalarında sona gelindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
İpsala Sınır Kapısı’ndaki çalışmalarda sona doğru! Tır parkı açılıyor: Gurbetçilere de hizmet verecek

Tır parkındaki işletmelerin kurulumlarını bitirmesinin ardından tesisin gelecek ay hizmeti girmesi planlanıyor.

  • 3
  • 8
İpsala Sınır Kapısı’ndaki çalışmalarda sona doğru! Tır parkı açılıyor: Gurbetçilere de hizmet verecek

Sınır kapısı önünde zaman zaman yaşanan yoğunluğu ortadan kaldırması beklenen 300 tır ve 100 küçük araç kapasiteli park alanı sürücülere pek çok imkan sağlayacak.

  • 4
  • 8
İpsala Sınır Kapısı’ndaki çalışmalarda sona doğru! Tır parkı açılıyor: Gurbetçilere de hizmet verecek

Tır parkında oluşturulacak sosyal alanlarda market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, döviz bürosu, duş alanları ve çamaşırhane yer alacak.

  • 5
  • 8
İpsala Sınır Kapısı’ndaki çalışmalarda sona doğru! Tır parkı açılıyor: Gurbetçilere de hizmet verecek

Sosyal alanları kullanacak sürücüler sırası gelene kadar vaktini rahatça ve dinlenerek geçirebilecek.