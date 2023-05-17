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AF YASASI çıkacak mı, ne zaman? 7. YARGI PAKETİ af yasası var mı, maddeleri neler? İnfaz iyileştirme...
"Af yasası çıkacak mı, meslise gelecek mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Yeni 7. Yargı Paketi'nde infaz düzenlenmesi detayları netleşirken "7. Yargı Paketi'nde af yasası var mı, çıkacak mı? Af gelecek mi son dakika? gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte genel af son durum ve 7. yargı paketi maddeleri 2023!
Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:59Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:59