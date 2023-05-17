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AF YASASI çıkacak mı, ne zaman? 7. YARGI PAKETİ af yasası var mı, maddeleri neler? İnfaz iyileştirme...

"Af yasası çıkacak mı, meslise gelecek mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Yeni 7. Yargı Paketi'nde infaz düzenlenmesi detayları netleşirken "7. Yargı Paketi'nde af yasası var mı, çıkacak mı? Af gelecek mi son dakika? gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte genel af son durum ve 7. yargı paketi maddeleri 2023!

Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:59
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AF YASASI çıkacak mı, ne zaman? 7. YARGI PAKETİ af yasası var mı, maddeleri neler? İnfaz iyileştirme...

"Genel af ne zaman çıkacak son dakika?" sorusu gündemdeki yerini kuruyor. TBMM'de kabul edilen 7. Yargı Paketi ile gözler infaz düzenlemesinde. Bu noktada binlerce kişi 7. yargı paketi maddelerini araştırmaya başladı. Peki, af çıkacak mı, ne zaman? İşte, genel af son durum 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AF YASASI çıkacak mı, ne zaman? 7. YARGI PAKETİ af yasası var mı, maddeleri neler? İnfaz iyileştirme...

7.YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlayan Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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AF YASASI çıkacak mı, ne zaman? 7. YARGI PAKETİ af yasası var mı, maddeleri neler? İnfaz iyileştirme...

İNFAZ İNDİRİMİNDE SON DURUM NE?

7. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gözler infaz indirimi düzenlemesine çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen pakette genef affa ilişkin bir madde bulunmuyor.

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AF YASASI çıkacak mı, ne zaman? 7. YARGI PAKETİ af yasası var mı, maddeleri neler? İnfaz iyileştirme...

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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AF YASASI çıkacak mı, ne zaman? 7. YARGI PAKETİ af yasası var mı, maddeleri neler? İnfaz iyileştirme...

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanunla, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getirilirken, kira uyuşmazlıkları da arabuluculuk kapsamına alınıyor. Uyuşturucuyla mücadelede de ağır cezaların öngörüldüğü kanunla göçmen kaçakçılığı suçlarının cezaları da artırılıyor. Kanunla ayrıca, aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek.