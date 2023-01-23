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DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı şartları neler? BAŞVURU EKRANI!

Devlet Su İşleri'ne yapılacak 1.273 personel alımında başvurular bugün sona eriyor. 2023 yılı DSİ personel alımı süreci ile boş kadrolara atanmak isteyen vatandaşların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru şartları, kadro dağılımı ve başvuru aşamasına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DSİ personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2023 DSİ 1.273 personel alımı şartları neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 12:27
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DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı şartları neler? BAŞVURU EKRANI!

DSİ personel alımı başvuru süreci sona eriyor. 11 Ocak'ta başlayan başvurular 23 Ocak'ta yani bugün tamamlanacak. Devlet Su İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kadrolarına yapılacak 1.273 sözleşmeli personel alımı hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DSİ personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2023 DSİ 1.273 personel alımı şartları neler? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı şartları neler? BAŞVURU EKRANI!

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

11 Ocak'ta başlayan başvurular bugün sona eriyor. Adaylar başvurularını, "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

KADRO DAĞILIMI VE KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN...

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DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı şartları neler? BAŞVURU EKRANI!

Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyecekler.

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DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı şartları neler? BAŞVURU EKRANI!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

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DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı şartları neler? BAŞVURU EKRANI!

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.