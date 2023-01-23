23 Ocak 2023, Pazartesi
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı şartları neler? BAŞVURU EKRANI!
Devlet Su İşleri'ne yapılacak 1.273 personel alımında başvurular bugün sona eriyor. 2023 yılı DSİ personel alımı süreci ile boş kadrolara atanmak isteyen vatandaşların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru şartları, kadro dağılımı ve başvuru aşamasına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DSİ personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2023 DSİ 1.273 personel alımı şartları neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.01.2023 12:27
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