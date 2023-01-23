Pazarkule Sınır Kapısı sezona hazır! Beklemeden hızlı ve konforlu geçiş

Her ay binlerce kişinin sınır kapılarından geçiş yaptığını anlatan Irmak, "Pazarkule Sınır Kapısı'nın Edirne için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen günübirlik turistler yoğun olarak burayı kullanıyor. Turistlerin beklemeden hızlı ve konforlu geçişleri bizim için çok önemli. Bu geçişler şimdi hızlı bir şekilde olacak, eski kötü görüntü ortadan kalkacak." dedi.