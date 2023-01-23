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Pazarkule Sınır Kapısı sezona hazır! Beklemeden hızlı ve konforlu geçiş
Geçen yıl başlatılan modernizasyon çalışmaları kapsamında yüzde 90'ı tamamlanan gümrük kapısının mart ayında açılması planlanıyor. Sınır kapısında peron sayısı 6'ya çıkarıldı, gümrük sahasının 4 bin metrekare olan kullanım alanı 22 bin metrekareye genişletildi, arama hangarı, sosyal donatı ve personel binaları yapıldı.
Giriş Tarihi: 23.01.2023 14:24Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 14:24