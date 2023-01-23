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Pazarkule Sınır Kapısı sezona hazır! Beklemeden hızlı ve konforlu geçiş

Geçen yıl başlatılan modernizasyon çalışmaları kapsamında yüzde 90'ı tamamlanan gümrük kapısının mart ayında açılması planlanıyor. Sınır kapısında peron sayısı 6'ya çıkarıldı, gümrük sahasının 4 bin metrekare olan kullanım alanı 22 bin metrekareye genişletildi, arama hangarı, sosyal donatı ve personel binaları yapıldı.

Giriş Tarihi: 23.01.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 14:24
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Pazarkule Sınır Kapısı sezona hazır! Beklemeden hızlı ve konforlu geçiş

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Modernizasyon çalışmaları devam eden sınır kapısında tek olan peron sayısı 3 giriş, 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldı.

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Pazarkule Sınır Kapısı sezona hazır! Beklemeden hızlı ve konforlu geçiş

Gümrük sahasının 4 bin metrekare olan kullanım alanı 22 bin metrekareye kadar genişletildi.

Yenileme çalışmaları sonrası modern bir görünüme kavuşan Pazarkule'de arama hangarı, sosyal donatı ve personel binaları da yer alıyor.

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Pazarkule Sınır Kapısı sezona hazır! Beklemeden hızlı ve konforlu geçiş

Yolcu binası içerisinde idari üniteler, zemin katta alışveriş mağazaları bulunuyor. Sınır kapısında bunun yanında x-ray ofisi, mobil x-ray ve köpek eğitim merkezi, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün bulunduğu bina yer alıyor.

Sınır kapısının en geç mart ayı içerisinde yeni yüzüyle yolcuları karşılaması bekleniyor.

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Pazarkule Sınır Kapısı sezona hazır! Beklemeden hızlı ve konforlu geçiş

"TURİSTLERİN BEKLEMEDEN HIZLI VE KONFORLU GEÇİŞLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, sınır kapılarının Edirne ekonomisi için çok önemli olduğunu belirtti.

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Pazarkule Sınır Kapısı sezona hazır! Beklemeden hızlı ve konforlu geçiş

Her ay binlerce kişinin sınır kapılarından geçiş yaptığını anlatan Irmak, "Pazarkule Sınır Kapısı'nın Edirne için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen günübirlik turistler yoğun olarak burayı kullanıyor. Turistlerin beklemeden hızlı ve konforlu geçişleri bizim için çok önemli. Bu geçişler şimdi hızlı bir şekilde olacak, eski kötü görüntü ortadan kalkacak." dedi.