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Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte dikkat çeken tarih

Son dakika... Maske takma zorunluluğu kalktı mı? ovid1019 salgınıyla mücade kapmında bazı kurallar hayata geçirildi. Türkiye'de 2020 Mart ayında ilk vakaya rastlanmasının ardından ilerleyen süreçte yurt genelinde maske zorunluluğu getirilmişti. Aşılama sürecinin başlamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de maske zorunluluğu oldu. Peki, maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 16:01
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Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte dikkat çeken tarih

Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Kovid-19 salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt genelinde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Vaka sayısında düşüş görülmesi ve aşılama sürecinin başlaması ile birlikte bu zorunluluğun ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte haberin detayları...

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Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte dikkat çeken tarih

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, yurt genelinde maske takma zorunluluğu devam ediyor. Maske takma zorunluluğun kalkacağı tarihte ve hangi illerde kalkacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı maske zorunluluğu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte dikkat çeken tarih

'TOPLUMUN YÜZDE 70'İ BAĞIŞIK HALE GELİRSE MASKE ZORUNLULUĞU KALKABİLİR'

Dr. Ümit Savaşçı, hem hastalığı geçirerek hem de aşılama ile toplumun yüzde 70'e yakınının bağışıklık kazanması halinde birçok alanda maske zorunluluğunun kalkabileceğini söyledi.

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Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte dikkat çeken tarih

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, şu anda koronavirüse karşı aşının en büyük silah olduğunu söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, "Koronavirüste dünya savaşını kazandıracak olan nokta da bizim için aşı gibi görünüyor. Amerika'da ikinci dozu tamamlanan insan sayısı yüzde 38 oldu, ülkemizde şu anda yüzde 14 boyutunda.

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Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte dikkat çeken tarih

Amerika, özellikle çok kalabalık yerler dışında maskeyi takma zorunluluğunu da ortadan kaldırdı. Bizde de toplumun yüzde 70'e yakını immunize hale gelirse bu hem hastalığı geçirme anlamında hem de toplumun yarısını aşılayabilirsek bu yaz sonunda olabilecek bir gerçeklik, bizim de aslına sonbaharda hem vaka sayılarımız çok düşük kalacaktır hem de birçok alanda maske zorunluluğu kalkmış olacak. Okullarımız açılacak, kafeler, eğlence sektörü, sinemalar, tiyatrolar, özlediğimiz her şeye geri dönüş yapabileceğiz gibi duruyor" dedi.