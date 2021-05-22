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Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte dikkat çeken tarih
Son dakika... Maske takma zorunluluğu kalktı mı? ovid1019 salgınıyla mücade kapmında bazı kurallar hayata geçirildi. Türkiye'de 2020 Mart ayında ilk vakaya rastlanmasının ardından ilerleyen süreçte yurt genelinde maske zorunluluğu getirilmişti. Aşılama sürecinin başlamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de maske zorunluluğu oldu. Peki, maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.05.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 16:01
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