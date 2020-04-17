Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolları ortaya çıktı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açılışı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı. Yolların büyük kısmı tamamlanırken kalan kısımlar için ise yürütülen hummalı çalışmalar havadan görüntülendi. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamasının ardından, vatandaşların mağdur olmaması adına hükümet hızlıca harekete geçmiş ve çalışmalara başlamıştı.

Giriş Tarihi: 17.04.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 11:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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