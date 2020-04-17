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Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
Son dakika haberi... Askerlik 1 ay uzadı mı? Kasım 2019 celbinde silahaltına alınanların askerlik süresi uzatıldı mı? Nisan celp döneminde askere gidecek olanların süresi ertelendi mi? Binlerce genci yakından ilgilendiren açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelmişti. Tercihlerle ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.04.2020 10:13Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 10:18
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Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
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Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
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Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
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Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
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Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?