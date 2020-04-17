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Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?

Son dakika haberi... Askerlik 1 ay uzadı mı? Kasım 2019 celbinde silahaltına alınanların askerlik süresi uzatıldı mı? Nisan celp döneminde askere gidecek olanların süresi ertelendi mi? Binlerce genci yakından ilgilendiren açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelmişti. Tercihlerle ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 10:18
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Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?

Son dakika... Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi? TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler hakkında geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda, Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü ve Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmıştı. Terhislerle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi? İşte son gelişmeler...

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Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?

ASKERLİK 1 AY UZADI MI?

1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan askerlerin terhis süresini 1 ay uzatan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin bir ay uzatılmasına 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 5'inci maddesinin ikinci fıkrası gereği karar verilmiştir" denildi.

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Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?

BAKAN HULUSİ AKAR NE DEMİŞTİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." dedi.

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Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?

Milli Savunma Bakanlığında bugüne kadar koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemlerin ve sahadaki uygulamaların değerlendirildiği çok sayıda toplantı yapıldı. Çeşitli düzeyde yapılan toplantıların sonuncusu ise bugün Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve ilgili teknik personelin katılımıyla gerçekleştirildi.