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İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?

Corona virüsü hangi şehirde görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ikinci corona virüsü vakasına rastlandığını açıkladı. 2019 Aralık'tan bu yana dünyanın ve ülkemizin gündeminde yer alan corona virüsüne karşı tedbirler arttırıldı. Virüsün Türkiye'de nerelerde görüldüğü konusunda araştırılmalar sürüyor. Peki, ikinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? İşte Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamaları...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 09:33
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İkinci corona virüsü hangi şehirde, nerede görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
İkinci corona virüsü hangi şehirde, nerede görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?

Corona virüsü nerede görüldü? Corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde ilk vakanın görüldüğünü açıklamış, bu açıklamanın ardından önlemler daha da arttırılmıştı. Bakan Koca, Türkiye'de ikinci corona virüsü vakasına rastlandığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar vakaların nerede görüldüğünü araştırmaya başladılar. Peki, ikinci corona virüsü hangi şehirde, nerede görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? İşte son açıklamalar...

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İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?

CORONA VİRÜSÜ HANGİ ŞEHİRDE GÖRÜLDÜ?

İlk vakanın ardından ikinci vakanın da görülüğü açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

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İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?

İşte Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekildeydi:

"Çin'in Vuhan kentinde bundan tam 90 gün önce, 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Yeni Koronavirüs, başka pek çok ülkeye bir iki hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen, Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik.

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İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?

Komşu ülkeler, Avrupa ülkeleri bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadılar. Bizimse, salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiç azalmadı, kat kat arttı.

Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları var. İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada, direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünya ile ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım.

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İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?

"VİRÜS AVRUPA'DAN GELDİ"

Bu an burada olmamın nedeni bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum.

Bugün akşam akşam saatlerinde, Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur.