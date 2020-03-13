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İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
Corona virüsü hangi şehirde görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ikinci corona virüsü vakasına rastlandığını açıkladı. 2019 Aralık'tan bu yana dünyanın ve ülkemizin gündeminde yer alan corona virüsüne karşı tedbirler arttırıldı. Virüsün Türkiye'de nerelerde görüldüğü konusunda araştırılmalar sürüyor. Peki, ikinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? İşte Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamaları...
Giriş Tarihi: 13.03.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 09:33
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İkinci corona virüsü hangi şehirde, nerede görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
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