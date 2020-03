İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?

Komşu ülkeler, Avrupa ülkeleri bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadılar. Bizimse, salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiç azalmadı, kat kat arttı.

Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları var. İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada, direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünya ile ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım.