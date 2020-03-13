İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?

"VİRÜS AVRUPA'DAN GELDİ"

Bu an burada olmamın nedeni bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum.

Bugün akşam akşam saatlerinde, Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur.