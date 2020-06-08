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Haberler Galeri Heyecanlı bekleyiş sürüyor! KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Heyecanlı bekleyiş sürüyor! KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/7 atama sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 5-28 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak atamalar için alınan tercihlerin sonuçları heyecanla bekleniyor. KPSS 2020/7 tercihleri ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 09:40
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Heyecanlı bekleyiş sürüyor! KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak? GALERİ DEVAM EDİYOR

KPSS 2020/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na atama yapabilmek için tercihler 5-28 Mayıs'ta alındı. Teknisyen, tekniker, mühendis ve veteriner hekim gibi birçok kadroya yapılacak alımlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

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Heyecanlı bekleyiş sürüyor! KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Teknisyen (Ziraat), Tekniker (Ziraat), Tekniker (Veteriner Sağlık), Tekniker (Arıcılık), Tekniker (Orman), Mühendis (Ziraat), Mühendis (Bahçe Bitkileri), Mühendis (Bitki Koruma), Mühendis (Zootekni), Mühendis (Tarla Bitkileri), Mühendis (Gıda), Mühendis (Su Ürünleri), Mühendis (Orman), Mühendis (Bilgisayar), Mühendis (Endüstri), Veteriner Hekim.

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Heyecanlı bekleyiş sürüyor! KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 215-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Heyecanlı bekleyiş sürüyor! KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

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Heyecanlı bekleyiş sürüyor! KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde buaday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.