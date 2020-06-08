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Heyecanlı bekleyiş sürüyor! KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2020/7 atama sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 5-28 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak atamalar için alınan tercihlerin sonuçları heyecanla bekleniyor. KPSS 2020/7 tercihleri ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 09:40
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