Heyecanlı bekleyiş sürüyor! KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS 2020/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na atama yapabilmek için tercihler 5-28 Mayıs'ta alındı. Teknisyen, tekniker, mühendis ve veteriner hekim gibi birçok kadroya yapılacak alımlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...