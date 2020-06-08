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Adana'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntüler |Video

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Giriş: 08.06.2020 10:37
Güncelleme:08.06.2020 10:37
Asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe saydılar. Koronavirüse davetiye çıkardılar. İstenmeyen görüntülerin adresi Adana'da... Kentte askere gidecek gençler, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte otogarda yoğunluğa neden oldu. Askere gidecek olanlar, arkadaşlarının omzunda taşındı. Sosyal mesafe bitti, herkes birbiriyle temasa geçti. Bir çoğunda ise maske yoktu. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların tedbirleri hiçe sayması ise tepki topladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "bir asker uğurlaması sebebiyle de 58 kişi enfekte oldu" açıklamasına rağmen İstanbul'da dün gece dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

Mega kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı.

Yol kesen magandalar otomobillerle "drift" yaparak ve patinaj çekerek terör estirirken, polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntüler
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