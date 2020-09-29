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Heyecanla bekleniyor! Black Friday ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma indirimleri hangi tarihte?
Black Friday (Efsane Cuma) ne zaman başlıyor? Dünya genelinde heyecanla beklenen Black Friday indirimleri için araştırmalar sürüyor. Her yıl gerçekleştirilen Black Friday indirimleri için bekleyişte olan vatandaşlar, indirimlerin hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyor. Çoğu perakende ve online alışveriş siteleri Black Friday etkinliğine katılıyor. Peki, Black Friday ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma indirimleri hangi tarihte? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 29.09.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 09:56
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