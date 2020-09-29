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Haberler Galeri Heyecanla bekleniyor! Black Friday ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma indirimleri hangi tarihte?

Heyecanla bekleniyor! Black Friday ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma indirimleri hangi tarihte?

Black Friday (Efsane Cuma) ne zaman başlıyor? Dünya genelinde heyecanla beklenen Black Friday indirimleri için araştırmalar sürüyor. Her yıl gerçekleştirilen Black Friday indirimleri için bekleyişte olan vatandaşlar, indirimlerin hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyor. Çoğu perakende ve online alışveriş siteleri Black Friday etkinliğine katılıyor. Peki, Black Friday ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma indirimleri hangi tarihte? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 09:56
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Heyecanla bekleniyor! Black Friday ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma indirimleri hangi tarihte?

Black Friday indirimleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Dünya çapında her yıl gerçekleştirilen, ülkemizde de son yıllarda oldukça popüler hale gelen Black Friday indirimlerinin başlangıç tarihi açıklandı. Teknolojiden giyime, gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürün bu süreçte indirimli olarak satılıyor. Efsane Cuma olarak da bilinen Black Friday indirimleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Black Friday ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma indirimleri hangi tarihte? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heyecanla bekleniyor! Black Friday ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma indirimleri hangi tarihte?

BLACK FRIDAY 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eylül ayınının sonlarına doğru gelmemiz ile birlikte Black Friday indirimleri gündeme geldi. Her yıl gerçekleştirilen Black Friday indirimleri bu yıl 27 Kasım 2020 tarihinde başlayacak.

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Heyecanla bekleniyor! Black Friday ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma indirimleri hangi tarihte?

BLACK FRIDAY NEDİR?

Türkiye'de "Muhteşem Cuma" olarak da bilinen Black Friday, Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar.

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Heyecanla bekleniyor! Black Friday ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma indirimleri hangi tarihte?

Çoğu insanın çılgınca alışveriş yaptığı bugüne neden Black Friday deniliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Ortaya atılmış birkaç iddia mevcut. İlk olarak; 24 Eylül 1869 tarihinde Wallstreet'te çalışan iki iş insanı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu borsa krizine dayanıyor. İki arkadaş, borsadaki değerini arttırmak için ABD'den alabilecekleri kadar altını alarak borsada bir panik dalgası yarattılar. Bu değişim bir anda, birçok ABD vatandaşını mahvetti. Gazetelerde ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemek adına "Black Friday" adını kullandı.

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Heyecanla bekleniyor! Black Friday ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma indirimleri hangi tarihte?

Bir sonraki iddia ise;

1800'lerin sonuna doğru, mağazalar şükran gününden sonraki gün indirim yapmasıyla başlar. Daha sonra bu indirimler her sene sistematik bir şekilde yapılmaya devam eder.