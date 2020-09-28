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Preveze Deniz Zaferi kitabı yayımlandı! Tarihi heyecan yeniden yaşatıldı
İletişim Başkanlığı, Türk ve dünya denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Zaferi'nin 482. yıl dönümü heyecanını yaşatmak için bir dizi program ve projeye imza attı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı "Preveze Deniz Zaferi" adlı bir kitap hazırlanırken, tarihi muharebe İstanbul Haliç'te kurulan su perdesi platformunda hologram gösterisiyle canlandırıldı.
Giriş Tarihi: 28.09.2020 21:31 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 21:34
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