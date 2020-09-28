Preveze Deniz Zaferi kitabı yayımlandı! Tarihi heyecan yeniden yaşatıldı

İletişim Başkanlığı, Türk ve dünya denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Zaferi'nin 482. yıl dönümü heyecanını yaşatmak için bir dizi program ve projeye imza attı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı "Preveze Deniz Zaferi" adlı bir kitap hazırlanırken, tarihi muharebe İstanbul Haliç'te kurulan su perdesi platformunda hologram gösterisiyle canlandırıldı. Başkanlık, Türkiye'nin geçmişten bugüne "Mavi Vatan" mücadelesinin anlatıldığı marş ve klip ile bir dijital gerçeklik (VR) videosu da hazırladı.