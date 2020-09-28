28 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Preveze Deniz Zaferi kitabı yayımlandı! Tarihi heyecan yeniden yaşatıldı

Preveze Deniz Zaferi kitabı yayımlandı! Tarihi heyecan yeniden yaşatıldı

İletişim Başkanlığı, Türk ve dünya denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Zaferi'nin 482. yıl dönümü heyecanını yaşatmak için bir dizi program ve projeye imza attı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı "Preveze Deniz Zaferi" adlı bir kitap hazırlanırken, tarihi muharebe İstanbul Haliç'te kurulan su perdesi platformunda hologram gösterisiyle canlandırıldı.

Giriş Tarihi: 28.09.2020 21:31 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 21:34
  • 1
  • 155
Preveze Deniz Zaferi kitabı yayımlandı! Tarihi heyecan yeniden yaşatıldı

İletişim Başkanlığı, Türk ve dünya denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Zaferi'nin 482. yıl dönümü heyecanını yaşatmak için bir dizi program ve projeye imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 155
Preveze Deniz Zaferi kitabı yayımlandı! Tarihi heyecan yeniden yaşatıldı

İletişim Başkanlığı, Türk ve dünya denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Zaferi'nin 482. yıl dönümü heyecanını yaşatmak için bir dizi program ve projeye imza attı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı "Preveze Deniz Zaferi" adlı bir kitap hazırlanırken, tarihi muharebe İstanbul Haliç'te kurulan su perdesi platformunda hologram gösterisiyle canlandırıldı. Başkanlık, Türkiye'nin geçmişten bugüne "Mavi Vatan" mücadelesinin anlatıldığı marş ve klip ile bir dijital gerçeklik (VR) videosu da hazırladı.

  • 3
  • 155
Preveze Deniz Zaferi kitabı yayımlandı! Tarihi heyecan yeniden yaşatıldı

1538 yılında gerçekleşen Preveze Deniz Muharebesinde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin, Türk ve dünya denizcilik tarihi açısından taşıdığı önemi anlatmak ve 482. yıl dönümünde bu şanlı zaferin heyecanını yeniden yaşatmak üzere İletişim Başkanlığı tarafından çeşitli program ve projeler hayata geçirildi.

  • 4
  • 155
Preveze Deniz Zaferi kitabı yayımlandı! Tarihi heyecan yeniden yaşatıldı

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖNSÖZÜYLE PREVEZE KİTABI

İletişim Başkanlığı bu kapsamda Barbaros Hayrettin Paşa anısına, tarihin akışını değiştiren Preveze Deniz Zaferi'ni anlatan bir kitap hazırladı.

  • 5
  • 155
Preveze Deniz Zaferi kitabı yayımlandı! Tarihi heyecan yeniden yaşatıldı

Tarihi, askeri ve siyasi boyutlarıyla Preveze Deniz Zaferi'nin irdelendiği kitapta "Türk Deniz Hakimiyetinin Kronolojisi" ve "Meşhur Denizcilerimiz" bölümlerine yer verildi.