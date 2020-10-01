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Azerbaycan ordusu operasyonlara gece boyu devam etti! İşte Ermeni ordusunun kayıpları...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5'inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı. Ermenistan'ın, 200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 01.10.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 09:08
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Azerbaycan ordusu operasyonlara gece boyu devam etti! İşte Ermeni ordusunun kayıpları...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan saldırısının başladığı 27 Eylül sabahından bugüne Ermenistan ordusunun askeri kayıplarının bilançosunu açıkladı.

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Azerbaycan ordusu operasyonlara gece boyu devam etti! İşte Ermeni ordusunun kayıpları...

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi, 5 cephane deposu ve bir S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha etti.

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Azerbaycan ordusu operasyonlara gece boyu devam etti! İşte Ermeni ordusunun kayıpları...
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Azerbaycan ordusu operasyonlara gece boyu devam etti! İşte Ermeni ordusunun kayıpları...
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Azerbaycan ordusu operasyonlara gece boyu devam etti! İşte Ermeni ordusunun kayıpları...