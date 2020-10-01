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Azerbaycan ordusu operasyonlara gece boyu devam etti! İşte Ermeni ordusunun kayıpları...
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5'inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı. Ermenistan'ın, 200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildiği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 01.10.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 09:08
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