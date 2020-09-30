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Haberler Galeri MEB bedava bilgisayar ve tablet başvuru formu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Haydi Şimdi...

MEB bedava bilgisayar ve tablet başvuru formu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Haydi Şimdi...

Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı önderliğinde düzenlenen "Haydi Şimdi" kampanyası ile yardımlar toplandı. Uzaktan eğitim sürecinde evde eğitim görecek ve maddi durumu yerinde olmayan öğrencilere bilgisayar, tablet ve laptop yardımında bulunulacak. Acun Ilıcalı toplanan bağışı Milli Eğitim Bakanlığı'na aktaracak. İhtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesinin ardından bilgisayarlar teslim edilecek. İşte, MEB bedava bilgisayar ve tablet başvuru formuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 20:41
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MEB bedava bilgisayar ve tablet başvuru formu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Haydi Şimdi...

MEB bedava bilgisayar ve tablet başvuru formu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında düzenlenen Haydi Şimdi kampanyasında, uzaktan eğitim görecek öğrencilere bilgisayar yardımı sağlanacak. Kampanyada elde edilen 10 milyon TL'nin Milli Eğitim Bakanlığına aktarılmasının ardından, ihtiyacı olan öğrencilere bilgisayar yardımında bulunulacak. İşte, Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Haydi Şimdi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB bedava bilgisayar ve tablet başvuru formu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Haydi Şimdi...

ACUN ILICALI BEDAVA BİLGİSAYAR VE TABLET BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Acun Ilıcalı'nın laptop bilgisayar kampanyası için başvuru, herhangi bir adresten yapılmayacak. Acun Ilıcalı'nın topladığı miktar bakanlığa aktarılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ederek dizüstü bilgisayar bağışını gerçekleştirecek. Sürecin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yönetilmesi bekleniyor.

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MEB bedava bilgisayar ve tablet başvuru formu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Haydi Şimdi...

MSB ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize destek için biz de varız! Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar'ın talimatıyla; Bakanlığımız bağlısı MKEK Kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlerimize destek oluyoruz. #TEKNOFEST2020 #MilliTeknolojiHamlesi" ifadeleri kullanıldı.

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MEB bedava bilgisayar ve tablet başvuru formu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Haydi Şimdi...

HAYDİ ŞİMDİ KAMPANYASI NE KADAR, KAÇ TL TOPLANDI?

Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ler henüz dahil edilmedi.

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MEB bedava bilgisayar ve tablet başvuru formu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Haydi Şimdi...

ACUN ILICALI BİLGİSAYAR KAMPANYASIN NASIL VE NEREDEN BAŞVURU YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

Bu noktada, Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru süreci hakkındaki billgiler de merak edilmeye başlandı. Peki, Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyasına başvuru nasıl yapılır, başvuru formu doldurmak gerekiyor mu ve şartları neler? Haberimizden, Acun Ilıcalı'nın Haydi Şimdi dizüstü laptop bilgisayar kampanyası hakkında bilgi edinebilir; katılım şartları, SMS numarası gibi merak edilen detaylara ulaşabilirsiniz