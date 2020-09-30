MEB bedava bilgisayar ve tablet başvuru formu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Haydi Şimdi...

Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı önderliğinde düzenlenen "Haydi Şimdi" kampanyası ile yardımlar toplandı. Uzaktan eğitim sürecinde evde eğitim görecek ve maddi durumu yerinde olmayan öğrencilere bilgisayar, tablet ve laptop yardımında bulunulacak. Acun Ilıcalı toplanan bağışı Milli Eğitim Bakanlığı'na aktaracak. İhtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesinin ardından bilgisayarlar teslim edilecek. İşte, MEB bedava bilgisayar ve tablet başvuru formuna haberimizden ulaşabilirsiniz...