Bölge bölge koronavirüs tablosu yayınlandı! Kritik 4 şehir... Son dakika haberine göre; Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün can kayıplarına neden koronavirüs salgınıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken, Türkiye'de bölge bölge koronavirüs tablosu yayınlandı. Giriş Tarihi: 01.10.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 12:23
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 1391 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1245 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 279 bin 749'a çıktı. Toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, vaka sayısı 318 bin 663, vefat sayısı 8 bin 195 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 30 bin 719, ağır hasta sayısı 1516 oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR "ZATÜRRE ORANIMIZ YÜZDE 6,4'E KADAR İNDİ" Koca, "Önümüzdeki dönemde test sayılarımızı her geçen gün daha da artırmak istiyoruz. Bu çerçevede baktığımızda şu an test sayımız 112 bin 98. Bu test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Koca, "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi. Nisan ayında yüzde 30'a yakın olan zatürre oranı neredeyse 5'te 1 oranına inmiş oldu." dedi. Öte yandan Sağlım Bakanlığı bölge bölge yeni vaka sayıları açıkladı. İşte detaylar...
İZMİR İzmir'de vaka sayısının yüzde 26'ya düştüğünü ifade eden Koca, servis yatak doluluk oranının yüzde 47,9, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 74,5, ventilatör doluluk oranının ise yüzde 46,6 olduğunu kaydetti. KONYA Konya'nın da vaka sayısında artışın olduğu illerden biri olduğuna dikkati çeken Koca, ilde son günde vaka sayısının yüzde 43,5 oranında düştüğünü belirtti.