Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine gelen Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından yaşanan gelişmelere dün gece bir yenisi daha eklendi. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun intihar etti. Gülay Uygun'un şüpheli ölümü bir kez daha gözleri Ümit Can'a çevirdi.

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