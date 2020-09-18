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ATV Haber Gülay Uygun'un şüpheli intiharının perde arkasını araştırdı! Gülay Uygun'un komşusu: İntihar değil

Aleyna Çakır'ın ölümü ardından başlatılan araştırmada tüm dikkatler Ümit Can'a çevrilmişti. Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun hakkında da 'yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği' iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Gülay Uygun, dün gece şüpheli intihar ile hayatını kaybetti. ATV Haber, Gülay Uygun'un ölümünün perde arkasını araştırdı.

Giriş Tarihi: 18.09.2020 21:51 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 21:55
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ATV Haber Gülay Uygun'un şüpheli intiharının perde arkasını araştırdı! Gülay Uygun'un komşusu: İntihar değil

Aleyna Çakır'ın ölümü ardından başlatılan araştırmada tüm dikkatler Ümit Can'a çevrilmişti. Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun hakkında da 'yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği' iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Gülay Uygun, dün gece şüpheli intihar ile hayatını kaybetti. ATV Haber, Gülay Uygun'un ölümünün perde arkasını araştırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATV Haber Gülay Uygun'un şüpheli intiharının perde arkasını araştırdı! Gülay Uygun'un komşusu: İntihar değil

Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine gelen Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından yaşanan gelişmelere dün gece bir yenisi daha eklendi. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun intihar etti. Gülay Uygun'un şüpheli ölümü bir kez daha gözleri Ümit Can'a çevirdi.

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ATV Haber Gülay Uygun'un şüpheli intiharının perde arkasını araştırdı! Gülay Uygun'un komşusu: İntihar değil

MÜGE ANLI'YI SUÇLADILAR

Gülay Uygun'un cansız bedeninin yanında bulunan intihar mektubunda suçlanan isim Müge Anlı oldu.

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ATV Haber Gülay Uygun'un şüpheli intiharının perde arkasını araştırdı! Gülay Uygun'un komşusu: İntihar değil

ATV ekranlarında 12 yıldır program yapan, sayısız suçlunun yakalanmasında başrol oynayan, katillerin ortaya çıkmasını, kaybolanların ailelerine kavuşmasını sağlayan Müge Anlı, şüpheli intiharda suçlanan isim olmuştu.

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ATV Haber Gülay Uygun'un şüpheli intiharının perde arkasını araştırdı! Gülay Uygun'un komşusu: İntihar değil

Bu sabah programında "Bir tane kız çocuğu daha öldürülmesin diye davamdan vazgeçmeyeceğim" diyen Müge Anlı, Türkiye'nin desteğini arkasında buldu.