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2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM İstanbul bekçi alımı şartları neler? pa.edu.tr bekçi başvuru...
Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığı, 400 bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartlarını açıkladı. Yapılan açıklamada 2020/1 bekçi alımı kılavuzuna ve başvuru tarihlerine yer verildi. Uzun süredir bekleyiş içinde olan bekçilik adayları yapılan açıklamanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM İstanbul bekçi alımı şartları neler? pa.edu.tr bekçi başvuru...
Giriş Tarihi: 18.09.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 19:45
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