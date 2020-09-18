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Haberler Galeri 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM İstanbul bekçi alımı şartları neler? pa.edu.tr bekçi başvuru...

2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM İstanbul bekçi alımı şartları neler? pa.edu.tr bekçi başvuru...

Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığı, 400 bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartlarını açıkladı. Yapılan açıklamada 2020/1 bekçi alımı kılavuzuna ve başvuru tarihlerine yer verildi. Uzun süredir bekleyiş içinde olan bekçilik adayları yapılan açıklamanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM İstanbul bekçi alımı şartları neler? pa.edu.tr bekçi başvuru...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 19:45
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2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM İstanbul bekçi alımı şartları neler? pa.edu.tr bekçi başvuru...

2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM İstanbul bekçi alımı şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı 'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 2020/1 bekçi alımı kılavuzuna ve başvuru tarihlerine yer verildi. İstanbul'da görev yapmak üzere alınacak 400 bekçinin başvuru tarihine ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM İstanbul bekçi alımı şartları neler? pa.edu.tr bekçi başvuru...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM İstanbul bekçi alımı şartları neler? pa.edu.tr bekçi başvuru...

2020 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?

İstanbul ilimize (400) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Adaylar, 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir

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2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM İstanbul bekçi alımı şartları neler? pa.edu.tr bekçi başvuru...

2020 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

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2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM İstanbul bekçi alımı şartları neler? pa.edu.tr bekçi başvuru...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 bekçi alımı için başvuru şartları da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bir önceki bekçi alımlarına göre başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:

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2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM İstanbul bekçi alımı şartları neler? pa.edu.tr bekçi başvuru...

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.