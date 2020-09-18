18 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde kayıt yenileme ve ders seçimi için duyuru yayınladı. AÖL öğrencileri kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ders seçme işlemine geçebilecek. Kayıt yenileme ve ders seçim öğrencilerin gündeminde yer alırken, işlemlerin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 22:50 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 22:55
  • 1
  • 10
MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci AÖL ders seçimi yapabilmek için kayıt yenileme işlemini yapması gerekiyor. Liseyi açıktan bitirmek zorunda kalan adaylar öncelikli olarak ders seçme, ücret ödeme gibi işlemlerini elektronik ortamdan ödeyecek. Ardından ise kayıtlarını yenilemiş olacak. Peki, MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Açıköğretim Lisesi yayımlanan 2020 2021 takvimine göre; kayıtlarını yenilemek isteyen öğrenciler Ekim ayında işlemlerini tamamlamış olacak.

  • 3
  • 10
MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı AÖL'ün 2020-2021 eğitim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemini yapmak isteyenler için tüm bilgiler kurumun yayımladığı kılavuzda yer alıyor.

  • 4
  • 10
MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik Durumu Silik, Donuk ve Aktif öğrenciler kayıt yenileme sınav ücretleri anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmalarına gerek yoktur.

  • 5
  • 10
MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.