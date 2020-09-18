MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci AÖL ders seçimi yapabilmek için kayıt yenileme işlemini yapması gerekiyor. Liseyi açıktan bitirmek zorunda kalan adaylar öncelikli olarak ders seçme, ücret ödeme gibi işlemlerini elektronik ortamdan ödeyecek. Ardından ise kayıtlarını yenilemiş olacak. Peki, MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Merak edilen detaylar haberimizde...