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MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, ayın kaçında bitiyor?
MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde kayıt yenileme ve ders seçimi için duyuru yayınladı. AÖL öğrencileri kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ders seçme işlemine geçebilecek. Kayıt yenileme ve ders seçim öğrencilerin gündeminde yer alırken, işlemlerin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 18.09.2020 22:50 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 22:55
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