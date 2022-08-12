12 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Atama kararları Resmi Gazete'de! 422 mülki idare amirin görev yeri değişti: Emniyet müdürleri, kaymakamlar, vali yardımcıları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 422 mülki idare amirin görev yeri değişti: Emniyet müdürleri, kaymakamlar, vali yardımcıları...

Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. 2 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 11 ile emniyet müdürü atandı. İşte yeni görev yerlerine atanan emniyet müdürü, kaymakam ve vali yardımcılarının isimlerinin yer aldığı o liste...

Giriş Tarihi: 12.08.2022 06:18
  • 1
  • 21
Atama kararları Resmi Gazete’de! 422 mülki idare amirin görev yeri değişti: Emniyet müdürleri, kaymakamlar, vali yardımcıları...

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Atama kararları Resmi Gazete’de! 422 mülki idare amirin görev yeri değişti: Emniyet müdürleri, kaymakamlar, vali yardımcıları...

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan,

  • 3
  • 21
Atama kararları Resmi Gazete’de! 422 mülki idare amirin görev yeri değişti: Emniyet müdürleri, kaymakamlar, vali yardımcıları...

hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandı.

  • 4
  • 21
Atama kararları Resmi Gazete’de! 422 mülki idare amirin görev yeri değişti: Emniyet müdürleri, kaymakamlar, vali yardımcıları...

1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçe kaymakamının görev yerleri değiştirildi.

  • 5
  • 21
Atama kararları Resmi Gazete’de! 422 mülki idare amirin görev yeri değişti: Emniyet müdürleri, kaymakamlar, vali yardımcıları...

İstanbul'da 12, Ankara'da 4, İzmir'de ise 10 kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de icra eden kaymakamlardan 12'si farklı görevlere atandı, yerlerine yeni kaymakamların ataması yapıldı.