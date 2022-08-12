Atama kararları Resmi Gazete'de! 422 mülki idare amirin görev yeri değişti: Emniyet müdürleri, kaymakamlar, vali yardımcıları...

Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. 2 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 11 ile emniyet müdürü atandı. İşte yeni görev yerlerine atanan emniyet müdürü, kaymakam ve vali yardımcılarının isimlerinin yer aldığı o liste...

Giriş Tarihi: 12.08.2022 06:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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