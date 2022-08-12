12 Ağustos atama kararları isim listesi: 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen ve terfi edenler kimler?

12 Ağustos atama kararları isim listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Bu gelişmelerin ardından vali yardımcıları, kaymakamlar ve emniyet müdürlerinin atama kararları araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen ve terfi edenler kimler? İşte 12 Ağustos atama kararları isim listesi...