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12 Ağustos atama kararları isim listesi: 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen ve terfi edenler kimler?
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi son dakika yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesine göre, 1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere 329 ilçe kaymakamının görev yerleri yeniden belirlendi. Peki, 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen ve terfi edenler kimler? İşte 12 Ağustos atama kararları isim listesi...