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Haberler Galeri 12 Ağustos atama kararları isim listesi: 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen ve terfi edenler kimler?

12 Ağustos atama kararları isim listesi: 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen ve terfi edenler kimler?

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi son dakika yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesine göre, 1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere 329 ilçe kaymakamının görev yerleri yeniden belirlendi. Peki, 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen ve terfi edenler kimler? İşte 12 Ağustos atama kararları isim listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 09:28
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12 Ağustos atama kararları isim listesi: 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen ve terfi edenler kimler?

12 Ağustos atama kararları isim listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Bu gelişmelerin ardından vali yardımcıları, kaymakamlar ve emniyet müdürlerinin atama kararları araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen ve terfi edenler kimler? İşte 12 Ağustos atama kararları isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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12 Ağustos atama kararları isim listesi: 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen ve terfi edenler kimler?

12 AĞUSTOS ATAMA KARARLARI İSİM LİSTESİ

12 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

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12 Ağustos atama kararları isim listesi: 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen ve terfi edenler kimler?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandı.

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12 Ağustos atama kararları isim listesi: 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen ve terfi edenler kimler?

1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçe kaymakamının görev yerleri değiştirildi.

İstanbul'da 12, Ankara'da 4, İzmir'de ise 10 kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de icra eden kaymakamlardan 12'si farklı görevlere atandı, yerlerine yeni kaymakamların ataması yapıldı.

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12 Ağustos atama kararları isim listesi: 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen ve terfi edenler kimler?

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde atamaya tabi tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenler daha üst görevlerde değerlendirildi.

Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.

Göç İdaresi Başkanlığında boş bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Bakanlığın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer getirildi.