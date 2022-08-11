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Haberler Galeri CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "TABLO" yanıtı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "TABLO" yanıtı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir kez daha ekonomi üzerinden hükümeti hedef aldı. Bir takım tablolar paylaşan Öztark, rakamlar üzerinden Türkiye'nin ekonomik kazanımlarını görmezden geldi. "2023 hedefleri dedik, dudak büktüler" başlığı ile skandal bir çıkış yapan Öztrak'a yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati gerçek tablolar üzerinden Öztrak'ın algı operasyonunu çürüterek, "Sayın Faik Öztrak, sorumsuzca yaptığınız açıklamalara partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz. Ancak büyük resmin sadece bir köşesini gösterip eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez." dedi.

Giriş Tarihi: 11.08.2022 21:00 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 21:01
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den TABLO yanıtı

"Cari açık bu yılın ilk yarısında son 11 yılın rekorunu kırdı." iddiasında bulunan ve bir takım tablolarla ekonomi üzerinen manipülasyona soyunan CHP'li Faik Öztrak'a Bakan Nebati'den yanıt gecikmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den TABLO yanıtı

İşte Bakan Nebati'nin o açıklamaları...

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den TABLO yanıtı

"GERÇEK BUDUR"

"Aşağıya enerji hariç cari işlemler dengesi tablosunu da bırakıyorum. Baktığınızda siz de rahatlıkla göreceksiniz ki pandeminin zirve yaptığı 2020 yılı dışında son yıllarda istikrarlı bir enerji hariç cari fazla söz konusudur. Gerçek budur.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den TABLO yanıtı

"ULAŞTIĞIMIZ EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜN..."

2020 yılında 28,9 milyar dolar olan enerji faturamız 2021 yılında 50,7 milyar dolara yükselmiştir. Ulaştığımız ekonomik büyüklüğün ve rekor seviyede artan küresel enerji fiyatlarının sonucu olarak bu faturanın 2022 sonunda 100 milyar dolar seviyelerine yükselmesi öngörülmektedir.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den TABLO yanıtı

Büyümenin güçlü olduğu bir dönemde, enerji hariç cari dengedeki bu olumlu görünüm, gerçekleştirdiğimiz yapısal dönüşümlerin bir yansımasıdır.