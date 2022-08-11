CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "TABLO" yanıtı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir kez daha ekonomi üzerinden hükümeti hedef aldı. Bir takım tablolar paylaşan Öztark, rakamlar üzerinden Türkiye'nin ekonomik kazanımlarını görmezden geldi. "2023 hedefleri dedik, dudak büktüler" başlığı ile skandal bir çıkış yapan Öztrak'a yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati gerçek tablolar üzerinden Öztrak'ın algı operasyonunu çürüterek, "Sayın Faik Öztrak, sorumsuzca yaptığınız açıklamalara partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz. Ancak büyük resmin sadece bir köşesini gösterip eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez." dedi.