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Kaymakam ve Emniyet Müdürlüğü atamaları | Atama kararları Resmi Gazete’de! 12 ilin Emniyet Müdürü değişti

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Giriş: 12.08.2022 08:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 13 ilin Emniyet Müdürü değişti. Türkiye genelinde de 329 ilçeye yeni kaymakam ataması yapıldı.

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Kaymakam ve Emniyet Müdürlüğü atamaları
Kaymakam ve Emniyet Müdürlüğü atamaları
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