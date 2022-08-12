12 Ağustos 2022, Cuma
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Kaymakam ve Emniyet Müdürlüğü atamaları | Atama kararları Resmi Gazete’de! 12 ilin Emniyet Müdürü değişti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 13 ilin Emniyet Müdürü değişti. Türkiye genelinde de 329 ilçeye yeni kaymakam ataması yapıldı.