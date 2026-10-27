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Aslanla burun buruna! Yeni uygulama başladı, 5 kez gelen bile var: Genç olan 4'ünün bu özelliği dikkat çekti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda hayata geçirilen "Yırtıcı Adası" projesi, kafesleri ve uzak mesafeleri geçmişte bıraktı. Ziyaretçiler, kendileriyle arasında yalnızca tek bir cam duvar bulunan 14 aslanın günlük yaşamına sadece birkaç adım mesafeden tanıklık etmenin heyecanını yaşıyor.

Aslanla burun buruna! Yeni uygulama başladı, 5 kez gelen bile var: Genç olan 4'ünün bu özelliği dikkat çekti 1

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda kurulan Doğal Yaşam Parkı, 350 türden yaklaşık 7 bin 500 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Aslanla burun buruna! Yeni uygulama başladı, 5 kez gelen bile var: Genç olan 4'ünün bu özelliği dikkat çekti 2

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür çeşitliliğiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan park, farklı hayvan türlerini yakından görmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Aslanla burun buruna! Yeni uygulama başladı, 5 kez gelen bile var: Genç olan 4'ünün bu özelliği dikkat çekti 3

Parkta yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda oluşturulan Yırtıcı Adası'nda aslanların doğal yaşam ortamlarını andıran bir alan hazırlandı. Yeşillikler, kayalık yükseltiler ve geniş gezinti alanlarıyla düzenlenen adada aslanların doğal davranışlarını sergileyebilecekleri yaşam koşulları oluşturuldu.

Aslanla burun buruna! Yeni uygulama başladı, 5 kez gelen bile var: Genç olan 4'ünün bu özelliği dikkat çekti 4

Ziyaretçiler, aslanlarla aralarında yalnızca cam duvar bulunan bölümlerde hayvanların hareketlerini, birbirleriyle etkileşimlerini ve günlük yaşamlarını birkaç adım mesafeden izleyebiliyor.

Aslanla burun buruna! Yeni uygulama başladı, 5 kez gelen bile var: Genç olan 4'ünün bu özelliği dikkat çekti 5

Toplam 14 aslanın bulunduğu adada, 1,5 yaşındaki 2'si dişi, 2'si erkek 4 genç aslan da hareketlilikleriyle dikkati çekiyor. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği alanda ziyaretçiler, camın hemen diğer tarafında dolaşan aslanları cep telefonlarıyla görüntülüyor.

Aslanla burun buruna! Yeni uygulama başladı, 5 kez gelen bile var: Genç olan 4'ünün bu özelliği dikkat çekti 6

"BU KADAR YAKINDAN GÖRECEĞİMİZİ DÜŞÜNMEMİŞTİK"

İstanbul'dan gelen Necati Kartal, Yırtıcı Adası'nı çok beğendiğini belirterek projede emeği geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Aslanla burun buruna! Yeni uygulama başladı, 5 kez gelen bile var: Genç olan 4'ünün bu özelliği dikkat çekti 7

Adana'dan gelen Hasan Ünsal da Doğal Yaşam Parkı'nı ilk kez ziyaret ettiğini, yırtıcı hayvanlarla bu kadar yakın mesafede bulunmanın heyecan verici olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'tan ailesiyle gelen Sefacan Çabuk ise hayvanlarla iç içe bir ortamla karşılaştıklarını ifade etti.

Aslanla burun buruna! Yeni uygulama başladı, 5 kez gelen bile var: Genç olan 4'ünün bu özelliği dikkat çekti 8

Daha önce aslanları uzaktan izlediklerini belirten Çabuk, yeni düzenlemeyle hayvanları camın ardından yakından görme fırsatı bulduklarını ve projeyi beğendiğini dile getirdi. Ali Rıza Genç de parkı her yıl ziyaret ettiklerini anlatarak şunları kaydetti:

Aslanla burun buruna! Yeni uygulama başladı, 5 kez gelen bile var: Genç olan 4'ünün bu özelliği dikkat çekti 9

"Beklediğimizden daha iyi. Hayvanları bu kadar yakından göreceğimizi düşünmemiştim. Özellikle çocuklar çok sevdi."

Aslanla burun buruna! Yeni uygulama başladı, 5 kez gelen bile var: Genç olan 4'ünün bu özelliği dikkat çekti 10

"Her sene geliyorduk ama bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştik. Önceki gibi uzaktan seyrederiz diye düşünmüştük ama şimdi çok güzel."

Aslanla burun buruna! Yeni uygulama başladı, 5 kez gelen bile var: Genç olan 4'ünün bu özelliği dikkat çekti 11

Parkı beşinci kez ziyaret eden Osman Gürbüz de önceki ziyaretlerinde aslanları görmekte zorlandıklarını belirterek yeni projeyle hayvanları yakından gözlemleme imkânı bulduklarını ve düzenlemeyi etkileyici bulduğunu söyledi.

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