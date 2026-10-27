"BU KADAR YAKINDAN GÖRECEĞİMİZİ DÜŞÜNMEMİŞTİK" İstanbul'dan gelen Necati Kartal, Yırtıcı Adası'nı çok beğendiğini belirterek projede emeği geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Adana'dan gelen Hasan Ünsal da Doğal Yaşam Parkı'nı ilk kez ziyaret ettiğini, yırtıcı hayvanlarla bu kadar yakın mesafede bulunmanın heyecan verici olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'tan ailesiyle gelen Sefacan Çabuk ise hayvanlarla iç içe bir ortamla karşılaştıklarını ifade etti.

Daha önce aslanları uzaktan izlediklerini belirten Çabuk, yeni düzenlemeyle hayvanları camın ardından yakından görme fırsatı bulduklarını ve projeyi beğendiğini dile getirdi. Ali Rıza Genç de parkı her yıl ziyaret ettiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Beklediğimizden daha iyi. Hayvanları bu kadar yakından göreceğimizi düşünmemiştim. Özellikle çocuklar çok sevdi."

"Her sene geliyorduk ama bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştik. Önceki gibi uzaktan seyrederiz diye düşünmüştük ama şimdi çok güzel."