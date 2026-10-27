Aslanla burun buruna! Yeni uygulama başladı, 5 kez gelen bile var: Genç olan 4'ünün bu özelliği dikkat çekti
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda hayata geçirilen "Yırtıcı Adası" projesi, kafesleri ve uzak mesafeleri geçmişte bıraktı. Ziyaretçiler, kendileriyle arasında yalnızca tek bir cam duvar bulunan 14 aslanın günlük yaşamına sadece birkaç adım mesafeden tanıklık etmenin heyecanını yaşıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda kurulan Doğal Yaşam Parkı, 350 türden yaklaşık 7 bin 500 hayvana ev sahipliği yapıyor.
Yüz ölçümü ve barındırdığı tür çeşitliliğiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan park, farklı hayvan türlerini yakından görmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.
Parkta yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda oluşturulan Yırtıcı Adası'nda aslanların doğal yaşam ortamlarını andıran bir alan hazırlandı. Yeşillikler, kayalık yükseltiler ve geniş gezinti alanlarıyla düzenlenen adada aslanların doğal davranışlarını sergileyebilecekleri yaşam koşulları oluşturuldu.
Ziyaretçiler, aslanlarla aralarında yalnızca cam duvar bulunan bölümlerde hayvanların hareketlerini, birbirleriyle etkileşimlerini ve günlük yaşamlarını birkaç adım mesafeden izleyebiliyor.
Toplam 14 aslanın bulunduğu adada, 1,5 yaşındaki 2'si dişi, 2'si erkek 4 genç aslan da hareketlilikleriyle dikkati çekiyor. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği alanda ziyaretçiler, camın hemen diğer tarafında dolaşan aslanları cep telefonlarıyla görüntülüyor.