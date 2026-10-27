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Gaziosmanpaşa’da okul dönüşü acı son! Çocuklarına siper oldu, minibüsün altında can verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da okuldan aldığı iki çocuğuyla kaldırımda yürüyen 41 yaşındaki Canan Erdoğan, üzerlerine gelen minibüsü fark ederek çocuklarını kenara itti. Çocuklarını kurtaran Erdoğan, üzerine devrilen minibüsün altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybederken minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa’da okul dönüşü acı son! Çocuklarına siper oldu, minibüsün altında can verdi 1

Gaziosmanpaşa'da 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00 sıralarında 41 yaşındaki Canan Erdoğan, okuldan aldığı 2 çocuğuyla evine doğru yürümeye başladı.

Gaziosmanpaşa’da okul dönüşü acı son! Çocuklarına siper oldu, minibüsün altında can verdi 2

Bu sırada iddiaya göre aşırı hız yapan sürücünün kullandığı minibüs Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yol kenarındaki kaldırıma çıktı.

Gaziosmanpaşa’da okul dönüşü acı son! Çocuklarına siper oldu, minibüsün altında can verdi 3

ÇOCUKLARINI KURTARDI
Savrulan minibüsün üzerlerine geldiğini fark eden Erdoğan, kenara ittiği çocuklarını kazadan kurtardı ancak minibüs Erdoğan'a çarptı. Yol kenarında bulunan toprak alana çıkarak durabilen minibüs Canan Erdoğan'ın üzerine devrildi.

Gaziosmanpaşa’da okul dönüşü acı son! Çocuklarına siper oldu, minibüsün altında can verdi 4

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin yardımıyla minibüs devrildiği yerden kaldırılırken minibüsün altında kalan Canan Erdoğan'ın ağır yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa’da okul dönüşü acı son! Çocuklarına siper oldu, minibüsün altında can verdi 5

"HATA MİNİBÜSÜN HATASI"
Çevredeki bir iş yerinde çalışan Zahit Mahmut, "Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da kadın ve 2 çocuğu beraber geliyorlarmış. Minibüs bu alana kadar çıkarak direkt üzerlerine devrildi. Kadın da altında kaldı. Çocuklar kurtuldu ama kadın vefat etti. Kaldırımda yürüyorlardı. Araç kontrolden çıkarak hızlı geliyordu, hata minibüsün hatası" dedi.

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