Simit tezgahına not bırakıp KPSS'ye koştu! Dönüşte ağlatan görüntü: "Allah'a emanet ettim"

Elazığ'da simit tezgahına "Simit 20 TL, ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bırakıp KPSS'ye giren Barış Sertkaya, dönüşte karşılaştığı manzarayı, "Elazığ halkını biliyorum" sözleriyle anlattı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da dün Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde merkezlere gelen adaylar, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı.

Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Sınava girecek olan Elazığ'da simitçilik yapan Barış Sertkaya da sınava gireceği Elazığ Lisesi'nin yolunu tuttu.

Bir süre okul önünde simitlerini satan Barış Sertkaya, sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte tezgâhı bırakacak kimseyi bulamayınca tezgahına "Simit 20 TL, ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bıraktıktan sonra sınava girdi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM" Simitçi Barış Sertkaya, "Ben orada Allah'a emanet ettim. Elazığ halkını biliyorum, aldığı ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı. Herkese teşekkür ederim. Tanıyan veya tanımayan herkes bana dua etmişti. Şu anda simitçilik yapıyorum. Başıma birkaç olay geldiği için şu anda cezaevindeyim."

"Allah tüm mahkumlara sabır versin. Şu an izindeyim. Çarşamba günü tekrardan teslim olacağım. İzinlere çıktığım günlerde simit satıyorum. Geçimimi oradan sağlıyorum."