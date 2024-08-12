Armageddon... Arz-ı Mevud... Megido Dağı... Melhame-i Kübra... Kim bu kıyametçiler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Allah’a meydan okuyorlar

KİM BU KIYAMETÇİLER?

Kimler var? ABD ekseninde var. Neo-conlar, Evangelistler, Armageddoncular falan diyoruz. Bir diğer tarafıyla İsrail ekseni var başta Netanyahu olmak üzere Arz-ı Mevudçular, Megido Dağıcılar. Bir diğer tarafıyla İŞİD'e bakıyoruz Melhame-i Kübracılar.



Bir diğer tarafıyla İran'a bakıyoruz Mehdiciler Şii Siyasal İslamı doğrultusunda yayılmacı emeller Mehdi geldi işte yaşıyor demişlerdi İran'ın bu stratejisinin temel sebebi Mehdi gelecek Mehdi'ye arzı hazırlama diye tanımlıyorlardı. Bu kafa bunların hepsinde var.