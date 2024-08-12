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Haberler Galeri Armageddon... Arz-ı Mevud... Megido Dağı... Melhame-i Kübra... Kim bu kıyametçiler? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Allah'a meydan okuyorlar

Armageddon... Arz-ı Mevud... Megido Dağı... Melhame-i Kübra... Kim bu kıyametçiler? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Allah'a meydan okuyorlar

Dünya diken üstünde... Akıllarda ise "3. Dünya Savaşı yakın mı? Ya da çoktan başladı mı?", "Dünyayı savaşa kimler sürüklüyor?", "Kıyamet Savaşı'nı kimler istiyor?" soruları var. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.08.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:12
Armageddon... Arz-ı Mevud... Megido Dağı... Melhame-i Kübra... Kim bu kıyametçiler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Allah’a meydan okuyorlar

Bir yandan Rusya - Ukrayna savaşı, bir yandan İran - İsrail gerilimi... Dünya bir savaşa mı sürükleniyor? Dünyayı savaşa sürüklemek isteyenler kimler? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Armageddon... Arz-ı Mevud... Megido Dağı... Melhame-i Kübra... Kim bu kıyametçiler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Allah’a meydan okuyorlar

"TANRIYI KIYAMETE ZORLAMAK"

Büyük bir gerginlik var. Ama gerginliği üretenler dahil herkesin hesap etmesi gereken bir şey var büyük bir belirsizlik ve büyük bir risk var. Siz 3. Dünya Savaşı çıkartmak istiyor olabilirsiniz. Biz buna literatüre giren bir cümle var 'Tanrıyı kıyamete zorlamak' kıyametçiler var yani.

Armageddon... Arz-ı Mevud... Megido Dağı... Melhame-i Kübra... Kim bu kıyametçiler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Allah’a meydan okuyorlar

KİM BU KIYAMETÇİLER?

Kimler var? ABD ekseninde var. Neo-conlar, Evangelistler, Armageddoncular falan diyoruz. Bir diğer tarafıyla İsrail ekseni var başta Netanyahu olmak üzere Arz-ı Mevudçular, Megido Dağıcılar. Bir diğer tarafıyla İŞİD'e bakıyoruz Melhame-i Kübracılar.


Bir diğer tarafıyla İran'a bakıyoruz Mehdiciler Şii Siyasal İslamı doğrultusunda yayılmacı emeller Mehdi geldi işte yaşıyor demişlerdi İran'ın bu stratejisinin temel sebebi Mehdi gelecek Mehdi'ye arzı hazırlama diye tanımlıyorlardı. Bu kafa bunların hepsinde var.

Armageddon... Arz-ı Mevud... Megido Dağı... Melhame-i Kübra... Kim bu kıyametçiler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Allah’a meydan okuyorlar

"ALLAH'A MEYDAN OKUYORLAR"

Ama ben bu noktada çok rahatım. Çünkü Allah'a meydan okuyorlar hepsi. Allah gaybı ben bilirim diyor. Bu kıyametçiler hatta FETÖ milenyumcu biliyorsun, milenyum da 3'üncü bin yılda kıyamet kopacak demek. O da kıyametçi bir kafa.

Armageddon... Arz-ı Mevud... Megido Dağı... Melhame-i Kübra... Kim bu kıyametçiler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Allah’a meydan okuyorlar

"İNSANLIĞIN BAŞINA BELADIR KIYAMETÇİLER"

Ben bu işi biliyorum da anlatmaya çalıştığım zaman yanlış anlaşılıyor kaygı duyuyorum. İnsanlığın başına beladır kıyametçiler. Hristiyanların içindeki kıyametçiler de Yahudilerin içindeki kıyametçiler de İslam'ın içine ekilmiş kıyametçiler de. İslam'da böyle bir şey yok. Ama İslam'da böyle bir şey var algısı var. Böyle bir algı yaratılmış. Yaratan ise Yahudi ve Hristiyanlar.