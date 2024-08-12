12 Ağustos 2024, Pazartesi
Armageddon... Arz-ı Mevud... Megido Dağı... Melhame-i Kübra... Kim bu kıyametçiler? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Allah'a meydan okuyorlar
Dünya diken üstünde... Akıllarda ise "3. Dünya Savaşı yakın mı? Ya da çoktan başladı mı?", "Dünyayı savaşa kimler sürüklüyor?", "Kıyamet Savaşı'nı kimler istiyor?" soruları var. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 12.08.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:12