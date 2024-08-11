11 Ağustos 2024, Pazar
Tam bir suç batağı! Pedofiliden, uyuşturucuya yasa dışı her şey var | Kurallara uymazsa sıradaki Telegram olacak
İnternet, yasa dışı silah ticaretinin yeni pazarı haline geldi. Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram suç bataklığına dönüştü. Telegram'a, BTK tarafından "çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu temini" gibi katalog suçlar kapsamına giren içeriklerle ilgili bini aşkın uyarı yapıldığı fakat dikkate almadığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 11.08.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 07:09