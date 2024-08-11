11 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Tam bir suç batağı! Pedofiliden, uyuşturucuya yasa dışı her şey var | Kurallara uymazsa sıradaki Telegram olacak

Tam bir suç batağı! Pedofiliden, uyuşturucuya yasa dışı her şey var | Kurallara uymazsa sıradaki Telegram olacak

İnternet, yasa dışı silah ticaretinin yeni pazarı haline geldi. Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram suç bataklığına dönüştü. Telegram'a, BTK tarafından "çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu temini" gibi katalog suçlar kapsamına giren içeriklerle ilgili bini aşkın uyarı yapıldığı fakat dikkate almadığı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.08.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 07:09
Tam bir suç batağı! Pedofiliden, uyuşturucuya yasadışı her şey var | Kurallara uymazsa sıradaki Telegram olacak

Telegram'da açılan kanallar aracılığıyla uyuşturucu, fuhuş, kumar ve pedofili videoları ticaretinin serbestçe yapıldığı öğrenildi.

Tam bir suç batağı! Pedofiliden, uyuşturucuya yasadışı her şey var | Kurallara uymazsa sıradaki Telegram olacak

Türkiye'de herhangi bir temsilcisi olmaması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bu mesajlaşma kanallarının kapatılması için Telegram'ın İngiltere'deki merkezine bini aşkın bildirimde bulunduğu ancak hiçbirine yanıt alamadığı öğrenildi.

Tam bir suç batağı! Pedofiliden, uyuşturucuya yasadışı her şey var | Kurallara uymazsa sıradaki Telegram olacak

Telegram'ın kısa sürede bu kanallar hakkında önlem almaması halinde kapatılmasının gündeme gelebileceği ifade edildi.

Tam bir suç batağı! Pedofiliden, uyuşturucuya yasadışı her şey var | Kurallara uymazsa sıradaki Telegram olacak

Türkiye, yaklaşık 8 milyon aktif kullanıcısıyla mesajlaşma uygulaması Telegram'ı en fazla kullanan ülkeler sıralamasında 10'uncu sırada yer alırken, söz konusu uygulama dünya genelinde 1 milyar kullanıcıya sahip bulunuyor.

Tam bir suç batağı! Pedofiliden, uyuşturucuya yasadışı her şey var | Kurallara uymazsa sıradaki Telegram olacak

En fazla Hindistan, Rusya, ABD, Endonezya, Brezilya ve Ukrayna'da tercih edilen uygulamanın Rus kurucu ortağı Pavel Durov, yıllar önce şirketin merkezini Rusya'dan İngiltere'ye taşıdı.