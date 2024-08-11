Tam bir suç batağı! Pedofiliden, uyuşturucuya yasa dışı her şey var | Kurallara uymazsa sıradaki Telegram olacak

Türkiye'de herhangi bir temsilcisi olmaması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bu mesajlaşma kanallarının kapatılması için Telegram'ın İngiltere'deki merkezine bini aşkın bildirimde bulunduğu ancak hiçbirine yanıt alamadığı öğrenildi.