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CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde görülmemiş eziyet! Haklarını arayan işçilere büyük haksızlık

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan emekçiler, maaşlarını taksit taksit aldıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Geçim zorluğu çeken işçilerin sorunlarını gidermek yerine belediye yönetimi, feryat eden çalışanlarını işten çıkardı. Haklarını ararken daha büyük bir haksızlıkla karşılaşan emekçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir mağdur işçinin sözleri, yüreklere dokundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:05
CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde görülmemiş eziyet! Haklarını arayan işçilere büyük haksızlık
Uzun yıllardır CHP yönetiminde olan Karşıyaka Belediyesi, İzmir'de skandalların merkezine dönüştü. Belediyenin 3 yıldır personel maaşlarını 4-5 taksit halinde bölük pörçük yatırması, ilçede isyan fitilini ateşledi.
CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde görülmemiş eziyet! Haklarını arayan işçilere büyük haksızlık

İş bırakma eylemi yaparak maaşlarını gününde ve eksiksiz almak isteyen 93 işçi, bir anda ekmeğinden oldu. Tazminat bile ödemeyen belediye, gerekçe olarak İş Kanunu'nun "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" maddesini gösterdi.

CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde görülmemiş eziyet! Haklarını arayan işçilere büyük haksızlık

"20 YILLIK EVLİLİĞİMİ BİTİRDİLER"

Karşıyaka Belediyesi'ndeki skandalları SABAH'a anlatan işçiler, yaklaşık 3 yıldır maddi krizle boğuştuklarını dile getirdi.

CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde görülmemiş eziyet! Haklarını arayan işçilere büyük haksızlık

Belediye yönetiminin keyfi harcamalarından tasarruf etmediğini, tüm yükü ise emekçiye yüklediğini belirten mağdur personel Kerem Akdağ, "CHP, İzmir'de tam anlamıyla bozulmuş durumda. Bizi bitirdiler. Bunların yüzünden 20 yıllık evliliğim sona erdi.

CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde görülmemiş eziyet! Haklarını arayan işçilere büyük haksızlık

Belediye arabasıyla tatile gidiyorlar, evlerini yaptırıyorlar. İşçilerin maaşını 4-5 taksitte dalga geçer gibi veriyorlar. Tekirdağ'dan bir özel kalem getirttiler, araç beğenmiyor. Son modelini istiyor.