13 Ağustos 2024, Salı
CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde görülmemiş eziyet! Haklarını arayan işçilere büyük haksızlık
CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan emekçiler, maaşlarını taksit taksit aldıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Geçim zorluğu çeken işçilerin sorunlarını gidermek yerine belediye yönetimi, feryat eden çalışanlarını işten çıkardı. Haklarını ararken daha büyük bir haksızlıkla karşılaşan emekçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir mağdur işçinin sözleri, yüreklere dokundu.
Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:05