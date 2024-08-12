Armageddon... Arz-ı Mevud... Megido Dağı... Melhame-i Kübra... Kim bu kıyametçiler? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Allah'a meydan okuyorlar

Dünya diken üstünde... Akıllarda ise tek soru var, 3. Dünya Savaşı yakın mı? Ya da çoktan başladı mı? Dünyayı savaşa kimler sürüklüyor? "Kıyamet Savaşı"nı kimler istiyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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