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Haberler Galeri AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları açıklandı! 17'si büyükşehir 48 il daha belli oldu! Başkan Erdoğan duyurdu...

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları açıklandı! 17'si büyükşehir 48 il daha belli oldu! Başkan Erdoğan duyurdu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkanı adaylarını açıkladı. Kulislerde merakla beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok olurken, AK Parti'de İzmir için ise Hamza Dağ aday gösterildi. Başkan Erdoğan törende açıkladığı isimlerle tek tek fotoğraf çektirdi. İşte AK Parti'nin yerel 31 Mart yerel seçimlerindeki adayları...

Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:09
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AK Parti’nin Ankara ve İzmir adayları açıklandı! 17’si büyükşehir 48 il daha belli oldu! Başkan Erdoğan duyurdu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını Ankara'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında açıkladı.

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AK Parti’nin Ankara ve İzmir adayları açıklandı! 17’si büyükşehir 48 il daha belli oldu! Başkan Erdoğan duyurdu...

İşte isim isim AK Parti'nin 48 adayı...

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AK Parti’nin Ankara ve İzmir adayları açıklandı! 17’si büyükşehir 48 il daha belli oldu! Başkan Erdoğan duyurdu...

BÜYÜKŞEHİRLER

ADANA: FATİH MEHMET KOCAİSPİR

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AK Parti’nin Ankara ve İzmir adayları açıklandı! 17’si büyükşehir 48 il daha belli oldu! Başkan Erdoğan duyurdu...

ANTALYA: HAKAN TÜTÜNCÜ

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AK Parti’nin Ankara ve İzmir adayları açıklandı! 17’si büyükşehir 48 il daha belli oldu! Başkan Erdoğan duyurdu...

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ADIYAMAN: ZİYA POLAT