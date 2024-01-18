AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları açıklandı! 17'si büyükşehir 48 il daha belli oldu! Başkan Erdoğan duyurdu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkanı adaylarını açıkladı. Kulislerde merakla beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok olurken, AK Parti'de İzmir için ise Hamza Dağ aday gösterildi. Başkan Erdoğan törende açıkladığı isimlerle tek tek fotoğraf çektirdi. İşte AK Parti'nin yerel 31 Mart yerel seçimlerindeki adayları...

Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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