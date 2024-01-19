Türkiye Yüzyılı'nda uzaya ilk adım: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an! İşte gurur veren o görüntüler

AİLESİYLE BÖYLE VEDALAŞTI

Alana helikopterle gelen Ax-3 mürettebatı, önce aileleriyle uzaktan selamlaştı, Gezeravcı da yumruklarını havaya kaldırarak iki eliyle ailesine selam verdi.

Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.