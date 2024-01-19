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Türkiye Yüzyılı'nda uzaya ilk adım: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an! İşte gurur veren o görüntüler

Türkiye'de, Milli Uzay Programı ve uzay yolculuğu heyecanı yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında tarihi gün geldi. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Türkiye saatiyle 00.49'da fırlatıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonunda yaptığı tarihi yolculuk başladı. İşte hayallerin gerçeğe dönüştü o muhteşem andan görüntüler...

Giriş Tarihi: 19.01.2024 01:15 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 01:55
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Türkiye yüzyılında uzaya ilk adım: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an! İşte gurur veren o görüntüler

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Meydanlarda büyük ekranlara yansıtılan yolculuktan heyecanı dorukta yaşatan görüntüleri derledik. İşte hayallerin gerçeğe dönüştüğü o an...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye yüzyılında uzaya ilk adım: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an! İşte gurur veren o görüntüler

BU GECE 00.49'DA UZAYA FIRLATILDI

Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da uzaya fırlatıldı.

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Türkiye yüzyılında uzaya ilk adım: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an! İşte gurur veren o görüntüler

İLK TÜRK ASTRONOT UZAYDA

SpaceX: Ana motor kesildi ve kademeli ayrılma sürüyor.

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Türkiye yüzyılında uzaya ilk adım: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an! İşte gurur veren o görüntüler

"TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Başkan Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesi video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan video mesajda, "Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli bir başlangıç yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye yüzyılında uzaya ilk adım: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an! İşte gurur veren o görüntüler

AİLESİYLE BÖYLE VEDALAŞTI

Alana helikopterle gelen Ax-3 mürettebatı, önce aileleriyle uzaktan selamlaştı, Gezeravcı da yumruklarını havaya kaldırarak iki eliyle ailesine selam verdi.

Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.